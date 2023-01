Ha confessato Barbara Pasetti, assassina di Gigi Bici: “Mi chiedeva soldi, l’ho ammazzato”

E' Barbara Pasetti l'assassina di Gigi Bici: la confessione a ottobre, oggi emergono i dettagli

Per mesi sui giornali e in tv abbiamo letto e raccontato la storia di Gigi Bici, l’uomo ucciso e ritrovato morto a pochi passi dall’abitazione della sua assassina. Prima un uomo scomparso nel nulla, poi un cadavere che sembra esser stato trovato per una ragione. E la ragione stava nel fatto che Barbara Pasetti, l’assassina, aveva ucciso Gigi Bici, l’uomo che diceva di non conoscere. Lo conosceva bene, tra i due c’era un rapporto che si è deteriorato nel tempo. Fino ad arrivare all’omicidio. Oggi Barbara Pasetti confessa l’omicidio, dopo mesi di carcere, e racconta anche i motivi per i quali ha ucciso l’uomo. Luigi Criscuolo è stato quindi ucciso da quella che era teoricamente una sua amica. Oggi la svolta. Luigi Criscuolo – questo il movente ricostruito – avrebbe chiesto alla donna del denaro e lei a quel punto ha deciso di ucciderlo. In questo modo viene esclusa la premeditazione e restano le accuse di omicidio aggravato e tentata estorsione.

“Il prolungamento delle indagini – scrive il procuratore Fabio Napoleone – è stato necessario al fine di ricevere conferma di taluni dettagli forniti dalla persona sottoposta alle indagini e relativi alle specifiche modalità di esecuzione del delitto, alle ragioni che l’avevano portata ad avere rapporti personali con Criscuolo e anche alle condotte da quest’ultimo perpetrate nei confronti della stessa Barbara Pasetti e che hanno poi condotto al tragico epilogo”.

Luigi Criscuolo era scomparso, ed era stato ucciso, l’8 novembre 2021 e trovato morto un mese dopo, il 20 dicembre 2021. Per un mese i suoi familiari, in particolare una delle figlie, era andata in tv per lanciare appelli e per chiedere a chi conosceva Luigi di dare delle informazioni utili. La ragazza aveva avuto anche dei confronti televisivi con Barbara, che era stata la persona che aveva ritrovato il cadavere del padre. Poi c’erano state le lettere anonime e i depistaggi. Nel frattempo gli inquirenti avevano già scoperto che Barbara Pasetti e Gigi Bici erano in contatto e che non era vero che lei non sapesse chi fosse. Barbara Pasetti ha continuato a negare, persino dopo l’arresto. Non ha mai parlato dell’omicidio fino al 5 ottobre. Secondo quanto emerge, è in quell’interrogatorio che la donna avrebbe confessato.

Barbara Pasetti ha ucciso Gigi

Gli “ultimi accertamenti consentono di ritenere che l’aggravante della premeditazione originariamente contestata non fosse in realtà sussistente” e che i fatti “si sono svolti in modo repentino e sostanzialmente occasionale, attraverso l’uso di un’arma che lo stesso Criscuolo aveva consegnato a Pasetti”.

Nell’interrogatorio dell’ottobre scorso, la donna ha raccontato “delle inattese richieste di denaro” che le fece il commerciante, “delle ragioni che l’avevano portata ad avere rapporti personali con Criscuolo e anche alle condotte da quest’ultimo perpetrate nei suoi confronti che hanno poi condotto al tragico epilogo”.

Pasetti l’avrebbe ucciso con la pistola calibro 7,65 che lei stessa gli aveva consegnato. Con quell’arma, Gigi Bici avrebbe dovuto aggredire Gian Andrea Toffano, ex marito della donna.