Aveva solo 19 anni la studentessa trovata morta in un bagno dell’Università IULM di Milano: l’addio in un biglietto

Il dolore di tutta l'università per la morte della giovanissima studentessa: aveva solo 19 anni, in una lettera di addio i motivi del suo gesto

Ancora una giovanissima studentessa che si è tolta la vita, schiacciata dal pese delle aspettative. Troppe forse per lei, che in una lettera di addio, ha spiegato i motivi del suo gesto. Eppure aveva solo 19 anni la ragazza che è stata trovata morta, mercoledì mattina, all’interno dell’università Iulm di Milano. Il corpo della giovane è stato rinvenuto da un custode all’apertura dell’ateneo: era nell’edificio 5, che si trova su via Santander. 19 anni anni, l’inizio di un percorso di studio. Tutta la vita davanti per dare esami, per fallire e ricadere ma questa ragazza non ce l’ha fatta. Si è sentita una fallita, lo ha scritto anche nella lettera che è stata ritrovata vicino al suo corpo. Poche parole per spiegare alle persone che l’amavano, i motivi di questo gesto.

Si è tolta la vita la studentessa di 19 anni ritrovata in bagno all’università IULM

La giovane era in bagno, chiusa all’interno e con una sciarpa attorno al collo. Non ci sarebbe alcun segno di violenza sul corpo: confermata l’ipotesi del suicidio. Sul posto sono intervenuti il 118, per la constatazione di decesso, e i Carabinieri, per le indagini. In corso i rilievi della Scientifica. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di rintracciare gli amici della giovane mentre in queste ore stanno ascoltando i familiari. Non ci sono dubbi sul gesto volontario. Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini, i parenti della vittima avrebbero effettuato già nella giornata di ieri una segnalazione di persona scomparsa perché non riuscivano a mettersi in contatto con la ragazza.

Le sue ultime parole prima di togliersi la vita

Identificata dai carabinieri, la vittima era nata nel 2003 a Milano, da una famiglia di origini straniere, sembra sudamericane. I carabinieri hanno trovato una lettera lasciata dalla ragazza nella quale spiega le ragioni del gesto estremo. La giovane, che era iscritta alla facoltà di Arti e turismo, nel testo chiede scusa e parla di “fallimenti personali e nello studio”.

Il comunicato dell’università

L’università Iulm ha comunicato in segno di lutto la sospensione delle lezioni per la giornata di oggi, mercoledì. La decisione è arrivata da una riunione straordinaria del Senato accademico che «esprime il proprio attonito dolore di fronte alla tragedia di una giovane vita spezzata, manifesta il proprio cordoglio alla famiglia, agli amici, ai compagni della vittima e confida che la magistratura e gli organi inquirenti facciano quanto prima chiarezza sul decesso». L’università «auspica che nessuno voglia trasformare una simile tragedia in un’ulteriore occasione di spettacolarizzazione del dolore: come segno di lutto il Senato sospende tutte le lezioni previste per la giornata odierna e invita le commissioni impegnate negli esami di profitto a osservare tre minuti di silenzio».