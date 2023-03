Prima notte in ospedale per Papa Francesco: ecco cosa sappiamo e come sta

Giornali di tutto il mondo raccontano oggi quello che è successo nelle ultime ore a Papa Francesco, ricoverato dal pomeriggio di ieri in ospedale. Ci sono buone notizie dopo la prima notte in ospedale del pontefice. Lo staff che ha seguito il Papa, fa sapere che Bergoglio, ha trascorso una notte tranquilla dopo esser stato portato ieri al Policlinico Gemelli di Roma in seguito a quella che sembrerebbe essere una infezione respiratoria. Tante le notizie che si sono rincorse ieri, prima delle conferme ufficiali, tante le voci. Si era parlato anche di problemi cardiaci. Oggi ci sono invece maggiori dettagli ma anche una rassicurazione sulle condizioni di salute del Papa.

Prima notte in ospedale per Papa Francesco: come sta

“Lo staff medico è ottimista e ritiene che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”, fanno sapere fonti ospedaliere. La notte “è passata liscia come l’olio”, aggiungono. Vicino al Pontefice c’è Massimiliano Strappetti, infermiere di fiducia del Papa, colui che lo aveva convinto a sottoporsi all’operazione al colon tre anni fa. La notizia del malessere di Papa Francesco proprio nell’avvicinarsi della settimana Santa preoccupa tutti e non poco, anche perchè il pontefice potrebbe stancarsi troppo visto tutti i riti previsti dopo la domenica delle Palme. Probabilmente, nelle prossime ore, dopo aver monitorato le condizioni di salute del Papa e dopo aver parlato con lo staff medico si prenderanno decisioni anche in merito agli sforzi che potrà fare nel corso della prossima settimana.

Le condizioni di salute del Papa – Nella giornata di mercoledì Papa Francesco era astato ricoverato dopo aver accusato alcune difficoltà di respirazione a causa di un lieve malore. Da quello che trapela dall’ospedale, sappiamo che il pontefice si è stato sottoposto a esami medici che avrebbero escluso problemi cardiaci, riscontrando invece un’infezione respiratoria, come riferito dalla Santa Sede. Le condizioni del Pontefice non destano preoccupazione, anche se rimarrà ricoverato in reparto, al decimo piano del Gemelli, per qualche giorno per essere monitorato. La Tac toracica a cui è stato sottoposto ha dato esito negativo ed è stata esclusa anche una possibile infezione da Covid.