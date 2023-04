Un anno dopo si cerca ancora Adreea Rabciuc: task force in azione, le ultime

Che fine ha fatto Andreea Rabciuc? A un anno di distanza dalla sua scomparsa, non ci sono notizie ma la task force cerca qualcosa vicino al casolare

Che fine ha fatto Andreea Rabciuc, si è davvero allontanata la notte in cui aveva partecipato alla famosa festa in compagnia del suo fidanzato Simone e di due altri amici oppure quella notte, le è accaduto qualcosa? Perchè nessuno in questo ultimo anno, ha avvistato realmente Andreea, perchè della ragazza non ci sono tracce da nessuna parte? Se lo chiede ancora oggi la mamma della 27enne, convinta che la verità su questa storia non sia mai stata raccontata, per questo si rivolge nuovamente alle persone che erano in compagnia di Andreea poche ore prima della sua scomparsa. Vorrebbe la verità, vorrebbe sapere che cosa è accaduto a sua figlia. A un anno e un mese dalla scomparsa della ragazza, non ci sono però altre notizie mentre si muove di nuovo qualcosa, sul piano delle ricerche.

Andreea Rabciuc le ultime notizie: si cerca la ragazza

Vigili del fuoco, unità cinofile e carabinieri di nuovo sulle tracce di Andreea Rabciuc, la 28enne romena scomparsa lo scorso anno da un casolare di via Montecarottese. Ieri mattina, come è stato documentato anche dalla trasmissione Chi l’ha visto, la task force ha concentrato le ricerche nella zona di via Boccolina. Gli investigatori, con l’ausilio dell’unità cinofila, hanno setacciato alcuni terreni tra Moie e Maiolati Spontini. Le ricerche in quella zona, la stessa in cui la ragazza aveva trascorso la notte con i suoi amici e con Simone. Come mai, si pensa che Andreea da quel posto non si sia mai allontanata?

Sul posto anche la pm che coordina le indagini Irene Bilotta. Nella vicenda, ricordiamo, c’è soltanto un indagato per sequestro di persona: è il fidanzato di Andreea, Simone Gresti. L’uomo ha sempre professato la sua innocenza affermando di essere totalmente estraneo alla scomparsa della giovane. Simone da un anno continua a ribadire la sua versione dei fatti: Andreea si è allontanata da sola la mattina, lasciandogli il cellulare. Lo aveva già fatto in altre occasioni per questo motivo, Simone dice, di non essersi troppo preoccupato non avendo sentito più sue notizie.