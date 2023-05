Follia ad Abbiategrasso: professoressa accoltellata da uno studente di 16 anni

Attimi di follia oggi ad Abbiategrasso dove una professoressa è stata accoltellata da un alunno di 16 anni

Orrore all’interno dell‘Istituto Superiore Alessandrini di via Einaudi ad Abbiategrasso (Milano), dove la tranquillità di una delle ultime giornate di scuola è stata improvvisamente sconvolta da un terribile atto di violenza. Un giovane studente di soli 16 anni ha trasformato il luogo dell’apprendimento in una scena da incubo, accoltellando una professoressa di 51 anni. La data fatidica rimarrà per sempre impressa nella memoria di coloro che erano presenti: lunedì 29 maggio, intorno alle 8.25 del mattino.

I dettagli di questo tragico episodio rivelano un’escalation di violenza che ha colpito la scuola. Secondo quanto si apprende, il giovane studente, apparentemente molto calmo, ha fatto irruzione in classe brandendo una pistola, che fortunatamente si è rivelata essere soltanto un giocattolo. Tuttavia, la minaccia che ha pesato sul destino dei suoi compagni è stata altrettanto reale. Nello stile di un massacro avvenuto oltreoceano, ha ordinato loro di abbandonare immediatamente l’aula, seminando terrore e paura tra i presenti.

Dalle minacce ai fatti

Ma il suo attacco non si è limitato alla minaccia con l’arma giocattolo. Il giovane aggressore ha afferrato un coltello, sferrando un attacco crudele e gratuito alla professoressa presente in classe. La donna, colpita all’avambraccio, ha subito ferite anche alla testa. I presenti sono rimasti senza parole di fronte a quanto successo.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei carabinieri ha posto fine a questa follia. Giunti sul posto dopo l’allarme scattato, hanno trovato il 16enne disposto a consegnarsi, abbandonando l’arma, una riproduzione realistica di una pistola, su uno dei banchi. Il giovane è stato subito soccorso da un’ambulanza e trasportato d’urgenza all’Ospedale San Paolo di Milano, dove il personale medico ha fatto tutto il possibile per stabilizzare le sue condizioni.

Si era parlato di una sparatoria

Le prime comunicazioni pervenute al centralino di emergenza, il 112, parlavano di una sparatoria all’interno dell’istituto scolastico, scatenando un’ondata di panico e terrore. Sul luogo sono giunti numerosi mezzi di soccorso del 118, pronti ad affrontare la situazione di emergenza, insieme ai carabinieri, che hanno subito avviato le indagini per ricostruire l’intera dinamica degli eventi.

Chi è la professoressa colpita

La vittima di questa barbarie è una stimata professoressa di 51 anni, colpita in modo inaspettato e violento. Le sue ferite, in particolare quelle all’avambraccio e alla testa, sono gravi, ma al momento sembra che la sua vita non sia in pericolo. La donna è stata immediatamente trasferita all’Ospedale di Legnano, dove un team di specialisti sta facendo il possibile per garantire il suo pieno recupero.