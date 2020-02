La torta despacito di Natalia Cattelani, la ricetta dolce La prova del cuoco di oggi

La ricetta della torta di Natalia Cattelani, la torta despacito è la ricetta La prova del cuoco di oggi 27 febbraio 2020 per un dolce tutto da gustare. E’ la ricetta della torta al cioccolato di Natalia Cattelani, una delle ricette La prova del cuoco da provare subito. La base sella torta La prova del cuoco di oggi è simile al pan di Spagna, con cacao amaro, poi prepariamo lo sciroppo quindi la mousse al cioccolato e decoriamo il dessert. Mettiamo in frigo almeno due ore e la torta despacito La prova del cuoco oggi sarà il nostro obiettivo. Ecco dalle nuove ricette dolci di Natalia Cattelani come si fa la torta con il cacao amaro e la mousse al cioccolato.

LA RICETTA DELLA TORTA DI NATALIA CATTELANI – TORTA DESPACITO COL CIOCCOLATO DALLE RICETTE LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti – Per la base: 110 g di zucchero, 110 g di farina 00, 40 g di cacao amaro, 4 uova, sale, 3 cucchiaini di lievito per dolci – Per lo sciroppo: 1 cucchiaino colmo di cacao amaro, 40 g di zucchero a velo, 100 ml di latte, 1 tazzina di caffè – Per la mousse al cioccolato: 450 ml di panna fresca da montare, 150 g di cioccolato fondente – per decorare scaglie di cioccolato

Preparazione: in una ciotola rompiamo le uova, uniamo lo zucchero e montiamo con la frusta, otteniamo un composto spumoso e uniamo la farina setacciata con il cacao, il lievito e un pizzico di sale, lavoriamo il tutto qualche minuto. Versiamo il tutto nella tortiera. Mettiamo in forno a 170 gradi per circa 30 minuti.

Nella pentola prepariamo lo sciroppo: mescoliamo il cacao con lo zucchero, uniamo il latte e il caffè e scaldiamo bene, togliamo dal fuoco. Bagniamo la torta pronta con lo sciroppo.

Sciogliamo il cioccolato a bagnomaria o nel microonde per fare la mousse al cioccolato. Semimontiamo la panna con la frusta elettrica e uniamo al cioccolato fuso, lasciamo però da parte un cucchiaio colmo di cioccolato per la decorazione.

Versiamo la mousse sulla torta e livelliamo, lisciamo bene con la spatola. Mettiamo il cioccolato messo d arte in un conetto di carta forno e disegniamo delle righe sulla superficie, con lo stecchino poi segnato falla parte opposta altre righe, abbiamo così un motivo ondulato. mettiamo in frigo minimo due ore, sformiamo la torta e decoriamo con le scaglie di cioccolato.