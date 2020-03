Con Alessandra Spisni impariamo a fare i bignè, la ricetta La prova del cuoco di oggi

Tra le ricette La prova del cuoco oggi 10 marzo 2020 la ricetta dei bignè di Alessandra Spisni. Un’altra lezione di cucina da La prova del cuoco e con Elisa Isoardi e Claudio Lippi impariamo a fare i bignè dolci, i bignè che possiamo farcire con crema, gelato, panna montata o ciò che preferiamo. Come sempre i suggerimenti in cucina di Alessandra Spisni sono molto semplice da seguire. E’ tempo di stare a casa e possiamo magari cucinare con tutta la famiglia, con i bambini, i ragazzi, la ricetta dei bignè della Spisni è una golosa occasione per tutti. Non perdete questa ricetta La prova del cuoco, la ricetta dei bignè di Alessandra Spisni, magari aveva tutti gli ingredienti in casa perché sono i classici per i dolci. Seguite anche le altre ricette in tv di oggi.

LA RICETTA DEI BIGNE’ DI ALESSANDRA SPISNI – RICETTA LA PROVA DEL CUOCO DEL 10 MARZO 2020

Ingredienti per i bignè di Alessandra Spisni: 350 g di uova, 140 g di burro, 225 g di farina, 300 g di acqua, sale e zucchero

Preparazione bignè dolci La prova del cuoco: nella pentola sciogliamo il burro con l’acqua e il sale. Quando il composto bolle possiamo versare tutta la farina, tutta in una volta e subito mescoliamo con un cucchiaio di legno. Mescoliamo sempre e quando il composto è omogeneo aggiungiamo fuori dal fuoco le uova ma una alla volta e sempre mescolando, otteniamo così una crema densa.

Foderiamo la teglia con la carta forno e disponiamo sopra le piccole palline di impasto, grandi come di noci. Mettiamo in forno per 15 minuti a 175 gradi. Si devono gonfiare e poi abbassiamo leggermente la temperatura. Il risultato deve essere dei bignè leggeri e ben asciutti. Abbiamo i nostri bignè che facciamo raffreddare e possiamo farcire come desideriamo, con la crema, con la panna, col gelato o altro.