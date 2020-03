Renato Ardovino ci regala la ricetta delle zeppole di San Giuseppe

Le zeppole di San Giuseppe non possono mancare il 19 marzo per i papà e tutta la famiglia e arriva la ricetta delle zeppole di Renato Ardovino, la ricetta delle zeppole di San Giuseppe al forno. In questo periodo triste per tutti Renato regala a tutti la sua ricetta delle zeppole al forno con crema. “Una golosa ciambella di pasta bignè cotta al forno, farcita con crema diplomatica e amarene e rifinita con lo zucchero a velo. Solo farina, zucchero, uova, latte, burro, amarene e tanta bontà”. A noi non resta che controllare se abbiamo in casa tutti gli ingredienti e poi procedere, magari non ne facciamo così tante per la festa del papà, anche metà dose o ancora meno. Qui la ricetta tagliatelle fritte, un’altra ricetta dolce golosa anche per la festa del papà

LA RICETTA DELLE ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE DI RENATO ARDOVINO

Ingredienti zeppole di Renato – per 15/18 zeppole: 5 uova intere, 170 g di burro, 200 g di farina 00, 250 ml di acqua, 5 g di sale

Preparazione zeppole di San Giuseppe di Ardovino: nella pentola versiamo l’acqua, il burro e il sale, attendiamo che inizia il bollore e aggiungiamo la farina setacciata, mescoliamo con la frusta in modo energico e continuiamo fino a quando l’impasto si stacca dai bordi della pentola, otteniamo una massa omogenea.

Facciamo intiepidire l’impasto e possiamo aggiungere le uova intere, una alla volta, mescoliamo per farle incorporare bene. Versiamo l’impasto nella sac à poche con punta a stella di 11 mm e possiamo creare le zeppole sulla teglia foderata con carta forno, bisogna fare due giri. Mettiamo in forno a 190 gradi per 30 minuti ventilato, 200 gradi se forno statico. Facciamo raffreddare le zeppole e poi tagliamo per farcirle con la crema pasticcera e le amarene. Guarniamo con un ciuffo di crema e ancora un’amarena e lo zucchero a velo.