Il tiramisù di Iginio Massari, la ricetta da Domenica In (Foto)

A gran richiesta torna a Domenica In Iginio Massari e oggi con la ricetta del tiramisù. E’ Debora Massari a preparare un perfetto tiramisù che non è per niente difficile, ma ovviamente la ricetta di Massari è completa nel dettaglio. La richiesta del dolce di oggi a Domenica In è di Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, non desidera più mangiare il salame al cioccolato che prepara la conduttrice ma vorrebbe tanto un tiramisù. Crema pasticcera, crema al mascarpone, la bagna al caffè e i savoiardi ed ecco la ricetta del tiramisù di Iginio e Debora Massari per la Venier e il pubblico di Domenica In.

RICETTE DOMENICA IN – LA RICETTA DEL TIRAMISU’ DI IGINIO MASSARI

Ingredienti – Per la crema pasticcera: 60 g di tuorlo (3 rossi d’uovo pastorizzate), 10 g di amido di riso, 46 g di zucchero, 170 g di latte, 1 baccello di vaniglia

Per la crema del tiramisù: 250 g di crema pasticcera, 300 g di mascarpone, 50 g di panna liquida, 250 panna montata

Per la bagna: 100 g di caffè, 50 g di zucchero e 10 g di liquore al caffè (facoltativo)

Preparazione: nel pentolino facciamo bollire il latte con i semi della polpa di vaniglia. In un altro pentolino versiamo i tuorli e lo zucchero, lavoriamo bene e aggiungiamo il latte, mescoliamo subito e senza smettere, mettiamo il pentolino sulla fiamma, mescoliamo sempre fino a quando si addensa. Versiamo la crema pronta in una ciotola d’acciaio ghiacciata, mescoliamo subito e sempre con la frusta a mano in modo energico, facciamo raffreddare.

In un’altra ciotola lavoriamo il mascarpone con la panna liquida e poi aggiungiamo la crema pasticcera fredda, amalgamiamo bene. Aggiungiamo la panna montata ben fredda. Amalgamiamo bene.

Spatoliamo sul piano di marmo o di acciaio il cioccolato fondente fuso e lo tiriamo molto sottile, facciamo così raffreddare e con il coltello da cucina tiriamo dei trucioli di cioccolato.

Usiamo i savoiardi che inzuppiamo nella bagna fatta con il caffè e lo zucchero (se vogliamo aggiungiamo anche il liquore alla bagna). Disponiamo il savoiardo nel bicchiere, aggiungiamo la crema magari a spuntoni, il cioccolato, altro savoiardo inzuppato, altra crema, altro cioccolato, ancora crema e cioccolato.