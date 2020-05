Luisanna Messeri prepara la crostata tradizionale e quella moderna, la ricetta in diretta

Tante le ricette golose di Luisanna Messeri e con una nuova diretta Instagram ci ha deliziato con la crostata di marmellata, la crostata che possiamo completare nel modo classico o moderno. Se vi piacciono le strisce e la tradizione allora via libera al classico, altrimenti briciole di pasta frolla per una crostata sempre golosa. Un bel po’ di burro, la marmellata che preferiamo e in poco tempo avremo il dolce pronto per la colazione e la merenda. Il consiglio di Luisanna Messeri è di non mangiarla tutta subito perché il giorno dopo sarà ancora più buona. Ecco la ricetta della crostata della simpatica e bravissima maestra in cucina toscana.

RICETTE INSTAGRAM – LA RICETTA DELLA CROSTATA DI LUISANNA MESSERI

Ingredienti: 350 g di farina tipo1, mezza bustina di lievito per dolci (oppure 3 g di cremor tartaro e una puntina di bicarbonato), 190 g di burro, 160 g di burro a pezzettini, 160 g di zucchero semolato, un pizzico di sale, 1 uovo intero, 1 barattolo di marmellata a piacere

Preparazione: versiamo la farina tipo 1 nella ciotola grande e uniamo la mezza bustina di lievito setacciato. Facciamo la classica fontana e al centro mettiamo 190 g di burro a pezzettini e 160 g di zucchero semolato. Lavoriamo con la forchetta il burro e lo zucchero, uniamo un pizzico di sale e l’uovo intero e continuiamo a lavorare con la forchetta.

Quando è possibile lavoriamo con le mani e formiamo la classica palla. Togliamo subito 1/3 di pasta per fare una decina di strisce. Tra due fogli di carta forno stendiamo il resto della pasta con il matterello.

Disponiamo la frolla nella teglia di 20 – 22 cm e farciamo con la marmellata che preferiamo. Disponiamo sopra le strisce e mettiamo in forno per 40 minuti a 180 gradi. Il consiglio è di mangiarla il girono dopo ma sarà difficile resistere. La versione classica è con le strisce, quella moderna è con le briciole di pasta frolla.