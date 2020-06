La prova del cuoco, seguiamo la ricetta delle crepes di riso e mandorle alle pesche

Con la ricetta delle crepes di riso e mandorle alle pesche vista oggi 1 giugno 2020 a La prova del cuoco non c’è dubbio che in cucina non si butti nulla. Infatti per questo fresco dessert lo chef Malantrucco ha utilizzato quello che in genere buttiamo via, la parte interna del nocciolo della pesca, i piccioli delle fragole. In più l’impasto delle crepes dolci fatto con la farina di riso e le mandorle essiccate, una delizia per tutti, anche per chi non può mangiare il glutine o il lattosio. Davvero interessante la ricetta delle crepes di oggi dalle nuove ricette La prova del cuoco anche se immaginiamo che saranno in pochissimi a preparare un dolce così. Non perdete le altre ricette in tv e appuntamento a domani con le ricette La prova del cuoco.

LA PROVA DEL CUOCO RICETTE 1 GIUGNO 2020 – CREPES DI RISO E MANDORLE ALLE PESCHE

Ingredienti – Per l’impasto: 4 albumi (circa 150 g), 50 g di mandorle essiccate, 50 g di farina di riso, olio evo, 100 g di acqua

Per il ripieno: 150 g di buccia di pesca (4 pesche circa), 50 g di zucchero e menta fresca

Per la salsa: 80 g di piccioli di fragole, 2 noccioli di pesca, 40 g di vino rosso e 40 g di zucchero

Preparazione: laviamo le pesche, le sbucciamo e le tagliamo a spicchi, teniamo da parte. Apriamo il nocciolo e prendiamo l’armellina. Tritiamo le bucce e le mettiamo nel pentolino con la menta fresca e lo zucchero, portiamo a bollore e facciamo cuocere 5 minuti, otteniamo una composta per il ripieno.

Per la salsa togliamo i piccioli alle fragole e mettiamo in un pentolino con le armelline e lo zucchero, pestiamo e aggiungiamo il vino, facciamo cuocere per ridurre e otteniamo la salsa densa che filtriamo.

Passiamo alle crepes e frulliamo le mandorle con acqua e albumi grazie al frullatore a immersione. Aggiungiamo poi la farina di riso, frulliamo ancora. Cuociamo le crepes in una padella antiaderente ma unta con un filo di olio di oliva. Farciamo le crepes con la composta di pesche. Serviamo con l’insalata fatta con pesche e fragole e completiamo con la salsa di fragole e foglie di menta fresca.