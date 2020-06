Ciambellone alle ciliegie di Alessandra Spisni, ricette La prova del cuoco

Da provare subito la ricetta del ciambellone con le ciliegie di Alessandra Spisni, è il dolce visto a La prova del cuoco oggi 15 giugno 2020. Un ciambellone che possiamo cuocere sia in forno che in padella, la ricetta del ciambellone con le ciliegie che si prepara in pochissimo tempo. Ci vuole più tempo per denocciolare le ciliegie che per fare tutto il resto. Alessandra Spisni ci ricorda anche che possiamo preparare lo staccante per i nostri dolci, con olio, burro e farina, oppure usare la carta forno o procedere con il classico burro e farina. Ecco una delle nuove ricette La prova del cuoco da non perdere, la ricetta per fare la torta con le ciliegie o ciambellone con le ciliegie.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI – IL CIAMBELLONE DI CILIEGIE DI ALESSANDRA SPISNI

Ingredienti: 3 uova, 300 g di farina, 300 g di ciliegie, 250 g di zucchero, 1 limone, 1 bustina di lievito vanigliato, sale e burro q.b.

Per lo staccante: 2 cucchiai di olio, 1 cucchiaio di farina e 1 noce di burro

Preparazione: laviamo bene le ciliegie, asciughiamo e le denoccioliamo, le tagliamo a metà. Aggiungiamo alle ciliegie 150 g di zucchero e il succo di mezzo limone, mescoliamo.

In una ciotola versiamo la farina, il lievito, il sale e la scorza di limone grattugiata. Separiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo gli albumi a neve con lo zucchero rimasto (100 g).

Aggiungiamo i tuorli alle ciliegie e aggiungiamo anche la miscela con la farina, mescoliamo bene i tutto e versiamo il composto nella tortiera già imburrata e infarinata (possiamo usare anche lo staccante o la carta forno).

Facciamo cuocere il dolce per 20/25 minuti in forno a 180 gradi ma controlliamo con lo stecchino. Possiamo anche cuocere il ciambellone di Alessandra Spisni in padella per 50 minuti a fiamma bassissima magari con lo spargifiamme. Terminata la cottura sformiamo la torta dopo 10 minuti. Per fare lo staccante mescoliamo i 2