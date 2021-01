Budino di panettone, la ricetta di Sal De Riso per E’ sempre mezzogiorno

La ricetta del budino di panettone è la ricetta dolce di Sal De Riso di oggi 7 gennaio 2021, la ricetta da non perdere perché se abbiamo del panettone avanzato questa è una vera golosità. E’ una delle ricette del recupero, sì recuperiamo le fette di panettone avanzato. Il risultato è un budino con cubetti di panettone ma in più il modo in cui Sal De Riso presenta il budino al panettone è incredibile. Doppia glassa, due colori ed è la bravura nel versare contemporaneamente i due composti a dare un risultato delizioso. Ecco come Sal De Riso ha preparato il suo budino con panettone per le ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DEL BUDONO DI PANETTONE DI SAL DE RISO

Ingredienti – Per la crema budino al mandarino: 300 g di latte fresco, 300 g di panna fresca, 70 g di zucchero, 120 g di tuorli, 14 g di gelatina, 1 bacca di vaniglia, la buccia di un mandarino

Per la glassa al Moscato d’Asti: 230 g di Moscato d’Asti, 220 g di zucchero, 120 g di glucosio, 120 g di latte condensato, 12 g di gelatina, 100 g di cioccolato bianco, 100 g di gelatina neutra, colorante rosso

Per decorare: 500 g di panna montata zuccherata, 250 g di panettone

Preparazione: iniziamo con la crema al mandarino, emulsioniamo i tuorli con lo zucchero, la vaniglia e la scorza di mandarino. Aggiungiamo il latte e la panna bollenti, cuociamo la crema mescolando e portando a 82 gradi. Aggiungiamo la gelatina e facciamo intiepidire. Sal De Riso, la ricetta degli struffoli napoletani per il Natale E’ sempre mezzogiorno

Usiamo lo stampo da 22 cm di diametro, quello per ciambella. Tagliamo il panettone a dadini e disponiamo il dolce nello stampo, versiamo sopra la crema. Mettiamo nel congelatore o nell’abbattitore per 2 ore. Sformiamo e disponiamo il budino sulla griglia.

Prepariamo la glassa e nel pentolino versiamo il moscato con lo zucchero, il glucosio e il latte condensato, mescoliamo e portiamo a 102 gradi, aggiungiamo poi la gelatina già ammollata in acqua fredda. Uniamo anche il cioccolato bianco e la gelatina neutra. Emulsioniamo con la frusta e dividiamo la glassa in due contenitori. In uno aggiungiamo il colorante rosso.Versiamo contemporaneamente le glasse sul budino e abbiamo così la glassatura a due colori. Completiamo se vogliamo con panna montata e dadini di panettone.