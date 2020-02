Con Alessandra Spisni facciamo lo scrigno di pasta per le ricette La prova del cuoco

Una bella ricetta di Alessandra Spisni a La prova del cuoco oggi 25 febbraio 2020 ed è la ricetta dello scrigno di stelle filanti, lo scrigno di pasta che possiamo preparare non solo a Carnevale ma sempre, grazie alle nuove ricette La prova del cuoco. Ricette facili ma in questo caso occorre preparare la pasta fresca, lessare la pasta e poi preparare il condimento e mettere tutto in forno. Il risultato sarà delizioso ma abbiamo bisogno di un po’ di tempo in cucina. Con la ricetta La prova del cuoco di oggi di Alessandra Spisni abbiamo un primo piatto originale, possiamo servire in tavola portando la teglia e mostrando la golosità dello scrigno.

LA PROVA DEL CUOCO RICETTE DEL 25 FEBBRAIO 2020 – LA RICETTA DELLO SCRIGNO DI STELLE FILANTI

Ingredienti scrigno Alessandra Spisni: per ogni sfoglia 200 g di farina e 2 uova – Per il colore delle sfoglie: 30 g di spinaci lessati, 20 g di doppio concentrato di pomodoro, 20 g di porcini secchi – Per il condimento: 1 carota, 1 costa di sedano, 1 cipolla, 500 g di macinato di maiale, 300 g di funghi champignon crema, 500 g di mascarpone, 50 g di formaggio grattugiato, vino bianco, latte, noce moscata, strutto, sale e pepe

Preparazione: impastiamo la farina e le uova e facciamo 4 panetti. Un panetto lo lasciamo normale, in uno aggiungiamo il concentrato di pomodoro, in un altro il verde degli spinaci lessati strizzati e tritati e nell’ultimo i porcini secchi tritati. Facciamo riposare in frigo tutti i panetti avvolti nella pellicola.

Tiriamo le sfoglie e ricaviamo le stelle filanti, gialle, verdi e rosse, lasciamo intera solo la sfoglia ai funghi, le altre saranno tagliatelle colorate. Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata.

In una padella antiaderente sciogliamo lo strutto e facciamo soffriggere sedano, cipolla e carota, poi uniamo il macinato, sfumiamo con il vino, uniamo i funghi, il latte, la noce moscata e il sale. Solo alla fine uniamo formaggio grattugiato e mascarpone.

Abbiamo anche lessato la sfoglia ai funghi e la disponiamo sulla teglia, versiamo all’interno le tagliatelle colorate che abbiamo già condito con il sugo. Ripieghiamo la sfoglia e mettiamo in forno a 180 gradi per 10 – 15 minuti.