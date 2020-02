Angelica Sepe fa la pasta patate e provola al forno, la ricetta La prova del cuoco

Tra le nuove ricette La prova del cuoco oggi 26 febbraio 2020 la ricetta della pasta e patate con provola di Angelica Sepe. E’ una pasta e patate davvero speciale non solo perché come nella versione napoletana aggiungiamo la provola e tanto formaggio ma perché mettiamo poi tutto in forno per rendere il primo piatto di Angelica Sepe azzeccato. Come sempre anche questa ricetta di Angelica Sepe per La prova del cuoco è da provare subito, un piatto di pasta perfetto per tutta la famiglia, la pasta patate e provola al forno come la prepara lei a casa sua. Ecco nel dettaglio come si fa la pasta mista con patate e provola vista a La prova del cuoco oggi mercoledì.

Ingredienti: 600 g di patate, 350 g di pasta mista, mezza cipolla, 1 carota, 1 costa di sedano, 50 g di pecorino, 50 g di formaggio grattugiato, la crosta del formaggio, 150 g di provola napoletana, 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro, olio evo, sale e pepe

Preparazione: laviamo le patate, le peliamo e le tagliamo a dadini. Nella pentola facciamo soffriggere un po’ di olio evo con il classico trito di sedano, cipolla e carota. Aggiungiamo la crosta di formaggio, le patate e il concentrato di pomodoro. Copriamo il tutto con l’acqua e saliamo e pepiamo. Facciamo bollire qualche minuto e poi aggiungiamo la pasta mista, mescoliamo con il cucchiaio di legno, non dobbiamo fare attaccare la pasta sul fondo della pentola. Aggiungiamo quindi un po’ alla volta l’acqua bollente necessaria per completare la cottura.

Qualche minuto prima di completare la cottura però aggiungiamo nella pentola il formaggio grattugiato, sia il parmigiano o grana che il pecorino, mescoliamo bene. Togliamo dal fuoco quando la pasta è ancora al dente e leggermente brodosa. Aggiungiamo la provola tagliata a pezzetti e versiamo l tutto nella teglia.

Copriamo con formaggio grattugiato, entrambi i formaggi, un bel po’ di pepe in polvere e mettiamo in forno a 200 gradi per 10 minuti, giusto il tempo che la pasta diventi asciutta e si formi la crosticina.