Conchiglioni ripieni, la ricetta di Angelica Sepe emozionata con sua figlia Serena a La prova del cuoco

Angelica Sepe a La prova del cuoco oggi 3 marzo 2020 con la ricetta conchiglioni ripieni, il primo piatto preparato con la figlia Serena. Emozionatissima la simpatica Angelica Sepe ha suggerito la ricetta La prova del cuoco perfetta per la domenica, un giorno di festa. Non ci vuole poi così tempo per fare i conchiglioni ripieni della Sepe, la pasta è già pronta, si deve solo lessare, il ripieno è super veloce da fare e il sugo va fatto semplice. Quasi 30 minuti di cottura in forno e abbiamo la pasta ripiena, una delle ricette La prova del cuoco da provare subito. Non perdete le altre ricette in tv, questa ricetta La prova del cuoco e la ricetta della torta di mele di oggi di Natalia Cattelani.

LA RICETTA DEI CONCHIGLIONI RIPIENI DI ANGELICA SEPE A LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti: 500 g di conchiglioni, 1 l di passata di pomodoro, 400 g di macinato di maiale, 3 uova, 300 g di fiordilatte, 100 g di ricotta, 100 g di formaggio grattugiato, 50 g di burro, olio evo, vino bianco, sale, pepe e basilico

Preparazione: iniziamo dal sugo che facciamo semplice con olio, basilico e sale. In padella facciamo sciogliere il burro con un filo di olio e aggiungiamo il macinato che facciamo prima rosolare e poi sfumiamo con il vino bianco, facciamo raffreddare. Versiamo la carne nella ciotola e uniamo le uova, il formaggio grattugiato, il fiordilatte a daini, la ricotta già lavorata a crema e sale e pepe, amalgamiamo il tutto.

Lessiamo i conchiglioni in acqua bollente e salata, scoliamo bene al dente e farciamo con il ripieno. Disponiamo nella con alla base un po’ di sugo, aggiungiamo sopra altro sugo e mettiamo in forno a 200 gradi per 5 minuti. Togliamo dal forno e aggiungiamo il sugo rimasto e il formaggio grattugiato. Completiamo la cottura in forno a 160 gradi per 20 minuti circa. Serviamo con altro formaggio grattugiato e foglie di basilico.