Alessandra Spisni nella cucina di casa sua prepara gli gnocchi di patate per La prova del cuoco (Foto)

Alessandra Spisni cucina da casa sua a Bologna (foto) e per le ricette La prova del cuoco oggi 12 marzo 2020 ha proposto gli gnocchi di patate con sugo di salsiccia. Un primo piatto goloso, facile da preparare se siamo già bravini con gli impasti. Semplice e deliziosa la cucina di Alessandra Spisni, generosa come sempre la maestra in cucina romagnola ha aperto le porte di casa sua al pubblico de La prova del cuoco. Ha suggerito la ricetta degli gnocchi di patate con sugo di salsiccia ma ha consigliato di condirli con ciò che abbiamo in casa. E’ sola in casa Alessandra, ha dato un panino al marito per il pranzo chiedendogli di non disturbare. Ha dovuto chiudere il ristorante e con lei non ci sono nemmeno i nipoti. Ognuno nelle proprie case a cucinare. Ecco la ricetta La prova del cuoco di oggi, gli gnocchi della Spisni.

ALESSANDRA SPISNI NELLA CUCINA DI CASA PREPARA GLI GNOCCHI

Ingredienti gnocchi di patate di Alessandra Spisni – Per gli gnocchi: 500 g di patate, 350 g di farina, 50 g di formaggio grattugiato, 1 uovo, sale e noce moscata – Per la salsiccia: 400 g di salsiccia, 800 g di latte, 2 cucchiai di strutto, 1 bicchiere di vino bianco secco, 100 g di salsa di pomodoro, funghi di champignon, broccoli siciliani, sale

Preparazione: nel tegame sciogliamo lo strutto e poi aggiungiamo la salsiccia sbriciolata, cuociamo per qualche minuto mescolando, riduciamo così la salsiccia in piccole briciole. quando cambia colore sfumiamo con il vino a fiamma alta. Aggiungiamo noce moscata e latte. Facciamo cuocere minimo 10 minuti senza coperchio e quando il latte si dimezza uniamo il pomodoro e nel caso saliamo. Mescoliamo e facciamo cuocere almeno 10 minuti a fiamma bassa e coperto, togliamo poi il coperchio e cuociamo a fiamma alta fino a cottura.

Passiamo agli gnocchi: lessiamo le patate in acqua leggermente salata. Disponiamo la farina e il grana a fontana e al centro mettiamo le patate tiepide schiacciate, saliamo e aggiungiamo la noce moscata e l’uovo intero, lavoriamo.

Facciamo i bigoli e tagliamo gli gnocchi che passiamo sulla grattugia. Lessiamo gli gnocchi e scoliamo appena vengono a galla, condiamo con il sugo. Completiamo con il formaggio grattugiato e impiattiamo.