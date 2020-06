Spaghetti alla gricia estiva di Fabrizio Sepe: ricette La prova del cuoco

Il derby di oggi per le ricette La prova del cuoco prevede la pasta alla gricia e iniziano dalla ricetta di Fabrizio Sepe, la ricetta degli spaghetti alla gricia estiva. Di certo un primo piatto originale quello di Sepe per La prova del cuoco oggi 12 giugno 2020. L’idea è quella di aggiungere alla ricetta anche i fichi e la menta, ci certo un gusto speciale, particolare, che può non piacere a tutti. Sepe sceglie gli speghetton invece degli spaghetti e il tempo della cottura della pasta è tutto pronto. Un derby gustoso ma queste sono le ultime ricette La prova del cuoco poi sembra che il cooking show chiuderà per sempre.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 12 GIUGNO 2020 – LA RICETTA DEGLI SPAGHETTI ALLA GRICIA DI FABRIZIO SEPE

Ingredienti: 400 g di spaghettoni, 250 g di guanciale, 150 g di pecorino romano, 4 fichi, menta romana, sale, pepe nero in grani

Preparazione: tagliamo il guanciale a listarelle e lo mettiamo in padella per renderlo croccante, attenzione a non farlo bruciare. In un’altra padella antiaderente mettiamo invece il pepe in grani, lo dobbiamo far tostare e poi lo tritiamo nel mortaio, se possibile.

Possiamo già cuocere gli spaghettoni in acqua bollente ma non esageriamo con il sale. Teniamo da parte il guanciale croccante mentre nella stessa padella versiamo un po’ di acqua di cottura della pasta, la aggiungiamo al grasso rimasto in padella.

Scoliamo la pasta e li versiamo in padella, mantechiamo subito con il pecorino grattugiato e se necessario aggiungiamo altra acqua di cottura. Completiamo il piatto con i fichi e con la menta, le foglioline di menta serviranno anche per decorare quando portiamo in tavola. Ovviamente non dimentichiamo il guanciale croccante.