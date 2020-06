Gnocchetti alla puttanesca dalle ultime ricette La prova del cuoco

Ultime ricette anche per Pasquale Rinaldo a La prova del cuoco oggi 23 giugno 2020 e la ricetta degli gnocchetti alla puttanesca è un primo piatto da non perdere. Bella l’idea di aggiungere all’impasto degli gnocchetti il prezzemolo in due modi diversi. Semplice davvero da preparare il sughetto alla puttanesca, ovviamente veloce e ovviamente un po’ piccante. Questa ricetta degli gnocchi alla puttanesca La prova del cuoco è perfetta tutto l’anno, pochi ingredienti ed è anche economica. L’idea di Pasquale Rinaldo è quella di aggiungere il prezzemolo nell’impasto e le alici marinate alla fine, avremo così un piatto unico per tutti.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO – PASQUAL RINALDO PREPARA GLI GNOCCHETTI ALLA PUTTANESCA

Ingredienti – Per gli gnocchetti: 400 g di farina, 200 g di acqua, prezzemolo

Per il condimento: 500 g di pomodori, 100 g di olive nere di Gaeta, 20 g di capperi dissalati, 5 alici, peperoncino, aglio, limone, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: frulliamo parte del prezzemolo con l’acqua e aggiungiamo alla farina per gli gnocchi. Aggiungiamo anche il prezzemolo sempre ben lavato e tagliato al coltello. Impastiamo il tutto e dal panetto otteniamo i classici cilindri da cui tagliamo gli gnocchetti, tutti uguali.

Laviamo i pomodori e li sbollentiamo velocemente, solo per togliere la pelle, poi li passiamo al passaverdure.

In una padella antiaderente versiamo un filo di olio di oliva, rosoliamo lo spicchio di aglio e aggiungiamo i capperi, le olive, il peperoncino e poi i pomodori passati, mescoliamo e facciamo cuocere. Controlliamo la sapidità, se necessario aggiungiamo del sale.

In una ciotola mariniamo le alici con l’olio di oliva e il limone. Cuociamo gli gnocchetti in acqua bollente e salata, ci vorrà pochissimo tempo per la cottura, quando salgono a galla tutti sono pronti. Scoliamo e condiamo con il sugo alla puttanesca, completiamo con le alici marinate.