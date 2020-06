Rollata di coniglio, la ricetta di Diego Bongiovanni e Alessandro Giagnetich per La prova del cuoco

Un ottimo secondo piatto la rollata di carne di Diego Bongiovanni e Alessandro Giagnetich visto a La prova del cuoco oggi 23 giugno 2020. Sono le ultime puntate della Prova del cuoco e sono davvero le ultime ricette La prova del cuoco. Un collegamento in due per Diego e Alessandro, una ricetta a quattro mani e se vi piace il coniglio non potete perdere questa ricetta della rollata di coniglio. Il ripieno fatto con una semplice frittata e il fondo di cottura per completare il tutto. Non perdete le ultime ricette La prova del cuoco che a dire il vero sono le migliori di queste due ultime edizioni con Elisa Isoardi. Ecco come si prepara la rollata di coniglio di Bongiovanni.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO: LA ROLLATA DI CONIGLIO DI DIEGO BONGIOVANNI E GIANLUCA GIAGNETICH

Ingredienti: 1 coniglio disossato, 3 uova, 30 g di formaggio grattugiato, 1 carota, 1 cipolla rossa, 2 spicchi di aglio, 1 bicchiere di vino bianco, 500 g di spinacini, erbe aromatiche, sedano, olio di oliva e sale

Preparazione: tagliamo a dadini carota, sedano e cipolla. In una padella versiamo un filo di olio di oliva e l’aglio, facciamo scaldare e aggiungiamo i dadini di carota, cipolla e sedano, facciamo rosolare il trito e passiamo alla frittata.

Facciamo una frittata semplice con le uova, il formaggio e il sale.

Stendiamo il coniglio che ovviamente il macellaio ha già disossato e condiamo con sale e pepe, ovviamente l’interno. Disponiamo sopra la frittata e arrotoliamo la carne, chiudiamo bene con lo spago da cucina. Rosoliamo la rollata nella padella con il trito. Dopo averla rosolata bene possiamo sfumare con il vino bianco. Aggiungiamo le erbe aromatiche e facciamo cuocere con il coperchio per circa 45 minuti.

Passiamo agli spinacini e in padella facciamo scaldare olio e burro, saltiamo gli spinaci. La rollata è cotta e la tagliamo a fette, disponiamo su una base di spinacini appena cotti e copriamo con il fondo di cottura della carne.