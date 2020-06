L’addio di Alessandra Spisni a La prova del cuoco e la ricetta triangoli con mozzarella e melanzane

Ultima settimana per La prova del cuoco e Alessandra Spisni che è tra le maestre in cucina che abbiamo apprezzato di più in questi anni inizia a salutare il pubblico e oggi ha proposto la ricetta dei triangoli ripieni di melanzane e bufala. Una delle ricette La prova del cuoco per un primo piatto perfetto per tutta l’estate con i pomodorini e le melanzane, non occorre magari preparare un secondo piatto questi triangoli di Alessandra Spisni che ci ricordano i ravioli sono una vera meraviglia, il perfetto piatto unico in estate, se vogliamo restare in forma. Alessandra Spisni come sempre ha una sua frase per tutto: “E’ finita quando è finita” in pratica niente finisce, anche se queste sono le ultimissime puntate de La prova del cuoco. Seguiamo intanto la ricetta di oggi della Spisni per le ricette La prova del cuoco, la pasta fresca ripiena con la mozzarella di bufala e le melanzane.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI – ALESSANDRA SPISNI PREPARA I TRIANGOLI DI PASTA CON MOZZARELLA E MELANZANE

Ingredienti: 3 uova, 350 g di farina, 1 cipolla, 1 melanzana violetta tonda, 150 g di mozzarella di bufala, 300 g di pomodori rossi, un mazzolino di basilico, 1 spicchio di aglio, sale, pepe e olio di oliva

Preparazione: frulliamo la cipolla e la aggiungiamo alla farina, uniamo le uova e impastiamo, otteniamo il panetto liscio e omogeneo. Avvolgiamo il panetto nella pellicola e lasciamo riposare 30 minuti.

Laviamo le melanzane, togliamo la buccia, tagliamo a dadini, mettiamo in acqua fredda salata per 30 minuti e poi scoliamo, mettiamo su un foglio di carta forno, saliamo e poi chiudiamo come un cartoccio. Mettiamo in forno a 200 gradi per 20 minuti.

Tiriamo la sfoglia sottile e ritagliamo i quadrati. Al centro di ognuno mettiamo qualche tocchetto di melanzana cotta con dadini di mozzarella asciutta. Richiudiamo e otteniamo i triangoli che chiudiamo bene.

Condiamo il pomodoro a dadini con olio, sale, pepe, basilico e aglio. Cuociamo la pasta, scoliamo e condiamo con i pomodorini, serviamo subito.