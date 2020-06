Natale Giunta in gran forma con la ricetta dei fusilloni con pesto alla trapanese

Ultimo derby per Natale Giunta a La prova del cuoco oggi e ultima ricetta in collegamento. La ricetta dei fusilloni con pesto alla trapanese dello chef siciliano non poteva che essere golosissima. In tutti questi anni abbiamo sempre ammirato la forza con cui Natale Giunta ha lavorato portando sempre un sorriso in cucina. Oggi in gran forma ha proposto la sua ricetta della pasta al pesto alla trapanese, felice come sempre di vincere. Domani La prova del cuoco chiude ma siamo certi di ritrovare Natale Giunta, le ricette di Natale Giunta, ancora in altri programmi tv. Per il momento ecco la sua ricetta dei fusilloni con pesto alla trapanese.

RICETTE NATALE GIUNTA A LA PROVA DEL CUOCO OGGI 25 GIUGNO 2020 – FUSILLONI CON PESTO ALLA TRAPANESE

Ingredienti: 400 g di fusilloni, 300 g di pomodori, 50 g di formaggio grattugiato, 30 g di mandorle, 50 g di basilico, olio di oliva, sale, pecorino grattugiato e aglio Q.B.

Preparazione: iniziamo cuocendo subito i fusilloni in acqua bollente salata.

Laviamo i pomodori per il pesto, li tuffiamo in una pentola con l’acqua bollente per pochissimo tempo, pochi secondi, in modo da poterli privare facilmente della pelle, in pratica li scottiamo semplicemente. Tritiamo una parte della polpa dei pomodori con aglio, formaggio grattugiato, mandorle, olio di oliva, basilico, sale e pepe, otteniamo una golosa crema in pochissimo tempo, è il nostro pesto. Possiamo anche lavorare il pesto nel mortaio, eliminiamo i semi dei pomodori che tagliamo a dadini e pestiamo con il resto degli ingredienti.

Scoliamo la pasta al dente e condiamo con il pesto alla siciliana, anzi alla trapanese, aggiungiamo il resto dei pomodori a dadini, serviamo con basilico fresco e se vogliamo altro pecorino grattugiato. Un primo piatto davvero goloso ma anche veloce e semplice da preparare.