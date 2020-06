Ravioli di mozzarella con piselli e pomodorini di Marco Bottega, ricette estive

Che buone le ricette di Marco Bottega, semplice ma sempre golose come la ricetta dei ravioli ripieni di mozzarella con sugo di pomodori e piselli e tanto basilico fresco. E’ una delle ultime ricette La prova del cuoco che Marco Bottega ha proposto nel cooking show di Rai 1, una vera delizia, un primo piatto fresco, è infatti una delle ricette estive che dobbiamo provare. Usiamo la mozzarella di bufala ma la strizziamo bene prima di frullarla, sarà il nostro ripieno dei ravioli La prova del cuoco ma non deve essere troppo umido. Ecco la ricetta di Bottega da non perdere.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO DI MARCO BOTTEGA: RAVIOLI DI MOZZARELLA CON PISELLI E POMODORINI

Ingredienti: 200 g di pasta fresca già stesa, 150 g di mozzarella di bufala, 80 g di piselli freschi, 10 pomodori ciliegino, 100 g di formaggio grattugiato, basilico fresco, 2 spicchi di aglio, 1 cipolla rossa, peperoncino fresco, olio di oliva, sale e pepe

Preparazione: strizziamo la mozzarella e la tagliamo a pezzettini, condiamo con pepe e sale, frulliamo e teniamo fa parte.

Abbiamo la pasta fresca già pronta fatta con 200 g di farina e 2 uova. Stendiamo la pasta e coppiamo, otteniamo i dischetti che farciamo con la mozzarella frullata. Chiudiamo bene i nostri ravioli.

Passiamo al condimento e in padella scaldiamo un po’ di olio con lo spicchio di aglio in camicia, uniamo i piselli, i pomodorini tagliati a metà e facciamo cuocere la salsa. Cuociamo i ravioli in acqua bollente e salata e scoliamo.

Mantechiamo i piselli nella salsa con piselli e pomodorini. Serviamo completando con le foglie di basilico fresco, petali di cipolla rossa e se vogliamo anche del formaggio grattugiato. Serviamo subito.