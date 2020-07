Anna Moroni cucina gli gnocchetti alla collescipolana da Ricette all’italiana

Ancora una ricetta della tradizione umbra dalle nuove Ricette all’italiane. La ricetta degli gnocchetti alla collescipolana è la ricetta di Anna Moroni di oggi 25 luglio 2020, un primo piatto davvero ricco ma di certo per niente leggero, quindi non adatto all’estate. Davvero strano proporre queste Ricette all’italiana con questo caldo, magari le teniamo da parte per l’inverno. Anna Moroni consiglia di visitare l’Umbria, oggi di visitare i paesini che si trovano nei dintorni delle cascate della Marmore; c’è una chiesa dove ci sono le mummie. Intanto, seguiamo nel dettaglio la ricetta degli gnocchi alla collescipolana, gli gnocchi con salsiccia e fagioli.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – LA RICETTA DEGLI GNOCCHETTI ALLA COLLESCIPOLANA

Preparazione: nella pentola versiamo un bel filo di olio e aggiungiamo la pancetta, o guanciale, a dadini e la salsiccia senza pelle sbriciolata, facciamo rosolare il tutto. Mescoliamo e aggiungiamo il trito classico di sedano, cipolla e carota, facciamo soffriggere mescolando ogni tanto. Sfumiamo con il vino rosso, poi saliamo e lasciamo andare ancora un po’ e solo dopo uniamo la salsa di pomodoro. Facciamo cuocere bene il tutto e solo dopo aggiungiamo anche i fagioli lessati, facciamo insaporire. Se vogliamo uniamo an che un po’ di peperoncino, come fa la Moroni. Abbiamo un sugo salsiccia e fagioli già ottimo da mangiare da solo.

Impastiamo nella ciotola il pane grattugiato con la farina, aggiungiamo l’acqua tiepida e un po’ di sale fino. Lavoriamo il tutto con una mano e poi continuiamo a impastare sul piano di lavoro. Facciamo riposare il panetto per circa 30 minuti, come per tutti gli impasti. Dall’impasto otteniamo i classici bastoncini che tagliamo a pezzetti tutti uguali ottenendo gli gnocchi.

Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salata, scoliamo e condiamo con il sugo, completiamo con il formaggio grattugiato, il pecorino.