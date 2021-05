Conchiglioni alla salsa di cozze e zafferano, la ricetta

Tantissime le ricette Cotto e Mangiato che possiamo scegliere ma la ricetta con le cozze proposta oggi 6 maggio 2021 è da provare subito, è la ricetta dei conchiglioni con salsa di cozze e zafferano. In realtà chiamarla salsa di cozze non è corretto, le cozze restano intere, non c’è una vera salsa ma di certo un bel sughetto goloso. Mentre cuoce la pasta riusciamo a preparare il sughetto. Con le cozze già pulite ci vogliono pochi minuti per aprirle in padella e poi pochi minuti per preparare il sughetto con le cipolle appassite e lo zafferano. Ancora una volta le ricette Cotto e Mangiato di Tessa Gelisio ci sembrano adatte a tutta la famiglia, sia per il pranzo che per la cena. Non perdete questa e le altre ricette dallo spazio in cucina di Studio Aperto su Italia 1.

RICETTE COTTO E MANGIATO – CONCHIGLIONI CON SALSA DI COZZE E ZAFFERANO

Ingredienti e preparazione: affettiamo sottile mezza cipolla, facciamo appassire in una padella antiaderente con un po’ di olio di oliva.

Abbiamo 1 chilo di cozze ben pulite dalla barbetta ed eventuali filamenti, le mettiamo in padella con olio, aglio, copriamo con il coperchio e in pochi minuti si aprono. Filtriamo l’acqua di cottura. Apriamo le cozze, eliminiamo i gusci.

Aggiungiamo le cozze alla cipolla ben appassita. Sciogliamo una bustina di zafferano in un po’ di acqua di cottura e aggiungiamo anche questo in padella, mescoliamo e facciamo insaporire il tutto.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata, scoliamo al dente e versiamo in padella con il sughetto, saltiamo e allunghiamo con l’acqua di cottura delle cozze che abbiamo filtrato. Serviamo completando con un filo di olio di oliva fresco e prezzemolo fresco tritato in modo grossolano al coltello. Serviamo il primo piatto ben caldo.