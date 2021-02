La ricetta dei croissant salati al ragù

Cornetti salati, i croissant di Tessa Gelisio, la ricetta Cotto e Mangiato di oggi 1 febbraio 2021. Croissant rustici ma in realtà il suggerimento da Cotto e Mangiato è di comprare i croissant salati già pronti, noi pensiamo al ragù, al ripieno. Un ripieno di ragù molto semplice da fare, il classico ragù con il trito di sedano, cipolla e carota e poi la carne macinata, pomodoro e concentrato di pomodoro. La cottura del ragù è però lunga, solo così’ avremo un sugo ben tirato e perfetto. Ecco la ricetta di oggi di Cotto e Mangiato, un’altra idea da copiare subito.

RICETTE COTTO E MANGIATO – LA RICETTA DEI CROISSANT SALATI AL RAGU’

Ingredienti: 3 croissant salati, 300 g di macinato, 40 g di cipolla tritata, 40 g di sedano tritato, 40 g di carote tritate, 250 g di salsa di pomodoro, concentrato di pomodoro q.b., pecorino, basilico, vino rosso o bianco q.b.

Preparazione: tritiamo il sedano, la carota e la cipolla come si fa per un classico ragù. Mettiamo in padella con olio di oliva, facciamo rosolare. Solo dopo sfumiamo con il vino, rosso o bianco va bene lo stesso. Aggiungiamo poi il concentrato di pomodoro, il sale e la passata di pomodoro. Copriamo e facciamo cuocere a fuoco medio per circa 1 ora e mezza. Ogni tanto mescoliamo e controlliamo per evitare che si attacchi. Se lasciamo cuocere due ore è ancora meglio, il ragù sarà davvero ottimo. Se necessario aggiungiamo in cottura un po’ di brodo o dell’acqua bollente.

Abbiamo i cornetti salati, i croissant già pronti. Li tagliamo per la lunghezza e scaldiamo solo un po’ al microonde, oppure in forno. Farciamo i cornetti con il ragù e completiamo con il formaggio pecorino grattugiato o in scaglie, va bene anche altro formaggio. Poi magarti anche una foglia di basilico.