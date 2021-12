Mauro Improta, ricette di Natale: gnocchi viola ai frutti di mare

Per questo Natale 2021 prepariamo gli gnocchi viola di Mauro Improta, la ricetta degli gnocchi ai frutti di mare vista oggi 15 dicembre 2021 nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Possiamo lasciare gli gnocchi anche bianchi ma il piatto così preparato sarà un vero successo per le feste di Natale. Come sempre in cucina ci sono Mattia e Mauro Improta e il primo piatto diventa importante. Per fare gli gnocchi viola di Mauro servono le patate viola, niente di più semplice ma il rischio è che il colore non sia perfetto. Non perdete però la ricetta di oggi degli gnocchi ai frutti di mare per Natale e Capodanno.

Gnocchi ai frutti di mare di Mattia e Mauro Improta – Ricette di Natale

Ingredienti: per gli gnocchi di patate viola: 500 g di patate viola, 100 g di farina, 2 cucchiai di fecola, 1 uovo, salvia, timo, la scorza di 1 limone, 1 scalogno, vino bianco, olio evo

per i frutti di mare: 300 g di cozze, 300 g di vongole, 1 spicchio di aglio, 2 mazzetti di prezzemolo, Peperoncino, Vino bianco

per i gamberi al lime: 6 gamberi rossi, 1 lime, 1 mazzetto di timo, lemon grass, Sale e pepe, Olio aromatico

Preparazione: lessiamo le patate viola aggiungendo all’acqua anche salvia, sale, scalogno e scorza di limone, scoliamo, schiacciamo le patate e facciamo un po’ raffreddare. Alle patate aggiungiamo la fecola, l’uovo, la farina e impastiamo. Dal panetto ben compatto ricaviamo i classici gnocchi. Possiamo anche passarli sulla forchetta per rigarli.

Apriamo i frutti di mare in padella con un pochino di olio, aglio, peperoncino e gambi di prezzemolo, ovviamente copriamo e appena si aprono togliamo dal fuoco, vino bianco e sfumiamo. Togliamo i gusci e filtriamo l’acqua. Versiamo il liquido filtrato e i frutti di mare in padella.

Puliamo i gamberi e condiamo con olio e lemon grass, dopo qualche minuto scottiamo i gamberi nella padella ben calda.

Cuociamo gli gnocchi in acqua bollente e salata, facciamo cuocere un minuto da quando salgono a galla e scoliamo, saltiamo in padella con i frutti di mare, aggiungiamo un po’ di olio. Serviamo completando con i gamberi cotti e olio al basilico.

