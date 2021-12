I dolci di Natale: torte sceniche per stupire, 6 ricette

Non è Natale senza dolci e ogni anno cerchiamo di stupire le persone a cui vogliamo bene con delle ricette molto particolari anche per provare un po’ a variare. Non solo dolci della tradizione, che comunque non mancano mai, ma anche qualcosa di diverso per le nostre tavole! E allora abbiamo pensato di suggerirvi delle ricette davvero carine, sono le ricette di alcuni dolci oltre che buonissimi, anche molto belli da vedere. Abbiamo selezionato per voi sei torte sceniche per stupire le persone a cui volete bene!

Ricette dolci Natale: le torte sceniche per fare colpo

Vediamo quindi la nostra selezione di torte sceniche per stupire gli amici e i parenti nei giorni di festa. Abbiamo selezionato diverse proposte per voi, non avrete che l’imbarazzo della scelta.

Dolci di Natale: la cream tart di Benedetta Rossi

Da qualche anno impazza la cream tart in tutte le sue forme e ovviamente c’è anche la versione natalizia. Abbiamo scelto per voi la ricetta di Benedetta Rossi.

Ricette dolci Natale: i fiori bicolore

Dalla cucina di Detto Fatto arriva invece la ricetta del fiore e fiorellini bicolore, un dolce molto molto bello da vedere che piacerà di certo ai vostri ospiti

La ricetta dei panettoni glassati

Non sono delle torte ma sono sicuramente molto belli da vedere: parliamo di panettoni glassati che piacciono sempre moltissimo a tutti. E sono anche semplici da fare. Che ne dite? Si tratta di un grande classico per Natale

Ricette dolci di Natale belli da vedere

Per cui vuole restare sul classico, senza strafare, suggeriamo questa ricetta di Natale tipica del Trentino.

Ricette dolci di Natale: albero fiocchi di neve

Se avete dei bambini in casa vi suggeriamo questo albero di Natale con le palle ripiene anche di Nutella, una vera delizia. Si tratta di un dolce bellissimo anche da vedere.

Il tronchetto di Natale bello da vedere

Chiudiamo ovviamente con un tronchetto, non può mancare infatti a Natale il classico tronchetto che sia anche bello da vedere. Abbiamo pensato di suggerirvi la ricetta di Benedetta Rossi molto semplice da preparare in casa.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".