Festa del papà, focaccia di San Giuseppe è la ricetta di Fulvio Marino

La ricetta della focaccia di San Giuseppe di Fulvio Marino, perfetta per la festa del papà

La ricetta della focaccia di San Giuseppe è una ricetta di Fulvio Marino perfetta per la festa del papà ma che in realtà possiamo preparare in tante occasioni diverse. E’ una delle nuove ricette E’ sempre mezzogiorno, è la focaccia di San Giuseppe che possiamo preparare domani e sarà perfetta poi per domenica, per la festa del papà. L’impasto della focaccia di Fulvio Marino è davvero semplice, attenzione usiamo l’acqua tiepida e seguiamo tutti i passaggi come descritti di seguito. Il ripieno e di porri, cipollotti, uvetta, alici sott’olio, è quindi una ricetta salata e una focaccia rustica. Possiamo però immaginare di farcire la focaccia di Fulvio Marino con altri ingredienti. Non perdete questa e le altre ricette con Antonella Clerici su Rai Uno dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.

Ricette E’ sempre mezzogiorno – Focaccia di San Giuseppe di Fulvio Marino

Ingredienti per l’impasto: 500 g di semola di grano duro, 300 g di acqua tiepida,12 g di lievito di birra, 10 g di sale, 40 ml di olio

Per condire: 400 g di porri, 400 g di cipollotti, 150 g di uvetta, 100 g di alici sott’olio, olio evo, sale

Preparazione: nella ciotola versiamo la semola di gran duro e più o meno metà dell’acqua tiepida, mescoliamo con il cucchiaio e facciamo riposare 20 minuti.

Poi aggiungiamo il lievito fresco di birra sbriciolato e un po’ dell’acqua tiepida, impastiamo. Aggiungiamo il sale e il resto dell’acqua tiepida, continuiamo ad impastare. Solo alla fine aggiungiamo l’olio d’oliva e completiamo l’impasto. Copriamo e facciamo lievitare fino al raddoppio del volume a temperatura ambiente.

Nell’attesa tagliamo i cipollotti e i porri a fette e facciamo stufare in padella con un po’ di olio d’oliva, saliamo punto facciamo raffreddare.

Stendiamo con il mattarello l’impasto lievitato e otteniamo un rettangolo spesso circa 1 cm. Versiamo sull’impasto i cipollotti e porri stufati, aggiungiamo l’uvetta e le acciughe. Arrotoliamo partendo dal lato lungo, otteniamo un rotolo che avvolgiamo su se stesso formando una chiocciola. Disponiamo la focaccia nella tortiera unta di olio, copriamo e facciamo lievitare fino al raddoppio a temperatura ambiente.

Adesso spennelliamo la superficie della focaccia con l’olio di oliva e mettiamo in forno statico a 250 ° per 20 minuti circa.