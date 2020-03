La ricetta delle rose di pane di Marco Rufini a La prova del cuoco

Nella puntata La prova del cuoco di oggi 5 marzo 2020 la ricetta delle rose di pane di Marco Rufini, una ricetta La prova del cuoco semplice e molto utile. Con le ricette di Marco Rufini oggi impariamo a fare il pane buono ma anche bello da portare in tavola. Nel cesto del pane mettiamo le rosette di Rufini, le rose di pane che con lui ha preparato la bellissima Filangieri. Ospite lei in una puntata ovviamente un po’ triste per l’assenza del pubblico e per le giuste misure di sicurezza contro il coronavirus. Ma torniamo alle nuove ricette La prova del cuoco, la ricetta di oggi per imparare a fare il pane. Ovviamente si parte dall’impasto ma non dimenticate di seguire tutto nel dettaglio. Poi semi di sesamo e semi di papavero è le rose di pane saranno anche un bel bouquet per portare il bello e il buono in tavola. Ecco la ricetta La prova del cuoco del 5 marzo 2020, ecco come si fa il pane con Rufini e Christiane Filangieri.

LA RICETTA DI MARCO RUFINI DELLE ROSE DI PANE – RICETTA LA PROVA DEL CUOOC OGGI 5 MARZO 2020

Ingredienti rosette di pane La prova del cuoco: 1 kg di farina 0, 600 ml di acqua, 140 g di olio evo, 12 g di lievito di birra, 20 g di sale, 20 g di zucchero, semi di sesamo, semi di papavero

Preparazione rose di pane Marco Rufini: iniziamo ovviamente dall’impasto, anche se non è questa la parte principale della ricetta di oggi di Rufini. Tante volte lo abbiamo visto impastare, quindi farina, acqua, olio di oliva, lievito di birra, sale e anche un po’ di zucchero, 20 grammi. Impastiamo il tutto e facciamo lievitare.

Possiamo poi stendere l’impasto utilizzando il matterello a uno spessore di mezzo cm. Ricaviamo con il coppapasta dei dischi, se non abbiamo il coppapasta possiamo usare anche una tazzina da caffè, sarà lo stesso. Sovrapponiamo leggermente i 4 dischi e mettiamoli in fila, li arrotoliamo formando un cilindro. Tagliamo il cilindro a metà trasversalmente e otteniamo le rose di pasta.

Disponiamo le rose di pane sulla teglia foderata con la carta forno e facciamo lievitare. Mettiamo in forno a 180 gradi per 30 minuti.