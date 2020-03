La ricetta del babà rustico di Angelica Sepe per La prova del cuoco

Che buono il babà rustico di Angelica Sepe, la ricetta La prova del cuoco di oggi 10 marzo 2020. Angelica Sepe ha aggiunto alle ricette La prova del cuoco il babà salato con mortadella, prosciutto cotto e scamorza ma se vogliamo possiamo utilizzare anche altri salumi e formaggi, quello che magari abbiamo in frigo. E’ semplice da eseguire la ricetta del babà rustico La prova del cuoco del martedì. Come sempre la maestra in cucina campana ci regala in tv momenti golosi e allegri. L’impasto è semplice e poi basta aggiungere gli altri ingredienti a dadini. Utilizziamo lo stampo a ciambella ma vanno bene anche altri che però dobbiamo imburrare e infarinare. Ecco dalle nuove ricette su Rai 1 la ricetta in tv del babà salato, il babà perfetto per ogni momento della giornata.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 10 MARZO 2020 – IL BABA’ RUSTICO DI ANGELICA SEPE

Ingredienti babà rustico La prova del cuoco: 350 g di farina 00, 1 bicchiere di latte, 3 uova, 150 g di mortadella in un unico pezzo, 150 g di prosciutto cotto in un unico pezzo, 1 scamorza, 1 bustina di lievito istantaneo per torte salate, mezzo bicchiere di olio di semi, 2 cucchiai di parmigiano grattugiato, sale e pepe q.b.

Preparazione: nella ciotola versiamo le uova, l’olio e il latte, lavoriamo con la frusta a mano e aggiungiamo il formaggio grattugiato, un pizzico di pepe e sale, lavoriamo il tutto e otteniamo un composto omogeneo. Aggiungiamo la farina a cui abbiamo già aggiunto il lievito istantaneo, amalgamiamo ma non lavoriamo troppo l’impasto.

Adesso possiamo aggiungere anche il prosciutto cotto, la mortadella e la scamorza, tutti ingredienti tagliati a dadini, amalgamiamo bene. Imburriamo e infariniamo lo stampo, il consiglio è di utilizzare lo stampo per ciambella. Versiamo l’impasto e facciamo cuocere in forno a 180 gradi per 30 – 35 minuti. Facciamo poi raffreddare del tutto il babà rustico prima di sformarlo. Serviamo a fette.