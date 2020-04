Ricette facilissime: dolciotti da Quel che passa il convento

Avete pensato di poter preparare in casa dei dolcetti buonissimi con solo tre ingredienti? E’ possibile farlo e visto che in questo momento ai fornelli si mettono anche persone che non hanno grande esperienza, queste ricette facilissime sono molto consigliate! Oggi prepariamo i dolciotti, una ricetta vista circa tre settimane fa nella cucina di Quel che passa il convento, un programma molto seguito su Tv2000. La ricetta si prepara, come detto in precedenza, con soli tre ingredienti. E’ facile, è economica ma ci permette di preparare anche con i bambini, dei biscotti davvero buonissimi. Come si preparano e che cosa ci serve? Vediamo la lista degli ingredienti e la preparazione.

RICETTE IN TV: I DOLCIOTTI DA QUEL CHE PASSA IL CONVENTO

250 grammi di crema alle nocciole ( possiamo usare la Nutella ovviamente. in molti casi infatti questa ricetta prende anche il nome di Nutellotti), 1 uovo, 150 grammi di farina.

Il procedimento è davvero semplicissimo. In una ciotola mettiamo circa 180 grammi di crema, l’altra ci serve per farcire. Mettiamo dentro anche l’uovo e la farina e prepariamo l’impasto. Su una teglia da forno mettiamo su un foglio di carta da forno. Facciamo riposare per qualche minuto il nostro impasto, dopo averlo messo in una pellicola ( possiamo lasciarlo anche in frigo). Poi stendiamo l’impasto e facciamo delle palline. Le prendiamo una alla volta e le appoggiamo sulla teglia. Schiacciamo con il dito nel centro, in modo da fare una sorta di spazio dove mettere, successivamente, la crema. Mettiamo in forno per una ventina di minuti ( ma ci potrebbe volere anche di meno) a circa 170 gradi.

Togliamo dal forno, lasciamo raffreddare. Terminiamo con la crema alle nocciole. Se in casa abbiamo anche della granella di nocciola, possiamo aggiungerla!

