Come preparare l’insalata di riso con la ricetta di Sergio Barzetti

Tra le ultime ricette viste nella cucina de La prova del cuoco, o meglio in collegamento, ce n’è anche una di Sergio Barzetti. L’amatissimo cuoco del programma di Rai 1 ha cucinato dalla cucina del suo ristorante, suggerendo al pubblico che segue con passione La prova del cuoco, una ricetta sicuramente molto originale per portare in tavola una ottima insalata di riso. Spesso cerchiamo, soprattutto in estate delle idee diverse e originali per la nostra insalata di riso, bisogna dire che la proposta di Sergio Barzetti sicuramente lo è. Mettiamoci quindi all’opera. Tutti a cucinare questa buonissima insalata di riso.

LA RICETTA DELL’INSALATA DI RISO DI SERGIO BARZETTI

Ecco gli ingredienti per preparare questo piatto:

400 g riso apollo, 100 g pomodorini datterini gialli, 200 g zucchine chiare, 150 g fagiolini, 1 peperone giallo, 6 asparagi bianchi, 150 g piselli, 1 limone, melissa, basilico, alloro, olio, sale

Frittata: 4 uova, 50 g formaggio grattugiato, 50 g yogurt, 30 g burro, erba amara, salvia, sale, pepe

In una padella con un filo d’olio unire i peperoni e le zucchine tagliati a tocchetti

Far cuocere per 8 minuti circa, insaporire e profumare con la melissa

Tagliare a metà i pomodorini e profumarli con un filo di olio e qualche foglia di basilico.

Cuocere il riso in abbondante acqua salata e profumata con una foglia di alloro insieme ai piselli e ai fagiolini tagliati a tocchetti

Pulire gli asparagi, tagliarli sottilmente

Preparare la frittata sbattendo le uova con il formaggio, il sale, il pepe e lo yogurt, unire le foglie di erba amara e di salvia tritare, versare il composto su una teglia e cuocere a 180 per 10 minuti. lasciare intiepidire e tagliare a dadini.

Scolare il riso e lasciarlo raffreddare.

Assemblare l’insalata; aggiungere al riso le zucchne, i peperoni, i pomodorini e gli asparagi, e condire tutto con un’emulsione di olio, succo di limone e sale e servire.

