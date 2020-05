La prova del cuoco torna su Rai1: tutte le ricette della prima settimana di giugno

Si torna a cucinare nello studio di Rai 1. Si riaccendono i fornelli de La prova del cuoco. Il pubblico non ha accolto con grandissimo entusiasmo il programma di Elisa Isoardi ma lo show continua e si prepareranno nuove ricette la prossima settimana, anche per fare compagnia agli affezionati che continuano a seguire il programma. Che cosa si cucinerà la prossima settimana? Scopriamo insieme chi ci terrà compagnia dal primo giugno al 5 giugno 2020 con tutte le ricette della prima settimana di giugno de La prova del cioco.

I giurati della trasmissione, la cheffa Cinzia Fumagalli, il critico gastronomico Lorenzo Sandano e lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze, giudicheranno ogni fase della Gara Finale.

LA PROVA DEL CUOCO: TUTTE LE RICETTE DELLA PRIMA SETTIMANA DI GIUGNO

Lunedì ritroveremo lo scontro tra marito e moglie. Martedì 2 giugno si parte con una novità: la “Sfida in Famiglia”. Due componenti della stessa famiglia, di ristoratori e non, sono alle prese con una sfida come quella che si è consumato in tante famiglie, nel corso di queste ultime settimane. Chi cucina meglio? Non mancano i collegamenti con i cuochi e una Gara Finale tra due veterani de “La Prova del Cuoco”.

Mercoledì 3 giugno tornano in studio due cuochi per uno show cooking a colpi di gustose ricette, ma non mancano altri chef che si collegano da ogni angolo d’Italia. Tra chiacchiere e ricette con gli ospiti della “Chat”, si arriva all’irresistibile scontro “donne vs uomini” della Gara Finale.

La puntata di giovedì 4 giugno si apre con il nuovo “Derby della Capitale”, nel quale si scontrano due osti di Roma e del Lazio con ricette della tradizione come carbonara, gricia, cacio e pepe e tante altre. Si prosegue con ospiti speciali in collegamento e in “Chat”, e si conclude con l’imperdibile Gara Finale, nella quale due cuochi cucineranno un piatto a partire da ingredienti a sorpresa.

La settimana si conclude venerdì 5 giugno con due ricette realizzate in studio da due tra i cuochi più amati, e altre ricette realizzate in collegamento da altri chef, ma non mancheranno ospiti speciali in “Chat” e ospiti speciali in studio, che si sfideranno nella Gara Finale, sempre giudicati dalla giuria, la cheffa Cinzia Fumagalli, il critico gastronomico Lorenzo Sandano e lo storico di cucina Carlo Spallino Centonze.

Appuntamento a lunedì 1 giugno 2020 con la prima puntata della settimana de La prova del cuoco.

