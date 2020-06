Una grigliata mista perfetta con la ricetta di Fabrizio Nonis

Gran ritorno a La prova del cuoco oggi 5 giugno 2020: Fabrizio Nonis con le sue ricette di carne. Sono sempre preziosi i consigli di Nonis sul come cuocere la carne, come condire, come preparare il tutto. Questa volta c’è una grigliata mista da fare, una grigliata perfetta per l’estate, una cena da condividere nelle prossime belle serate. Tante le ricette in tv da un programma all’altro e le ricette La prova del cuoco tornano puntuali dal lunedì al venerdì su Rai 1 con Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Purtroppo troppi i collegamenti per il cooking show ma al momento non si può fare di meglio. Ecco come fare invece un’ottima grigliata mista con Fabrizio Nonis.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO – LA GRIGLIATA DI FABRIZIO NONIS

Ingredienti: 200 g di braciola di maiale, 200 g di braciola di coppa, vino bianco, sale, pepe, olio di oliva, buccia di limone

Per le costine: 4 costine di maiale, sale, pepe, paprika, zucchero integrale, coriandolo, curcuma, finocchietto, peperoncino, vino bianco

Per la salsiccia: 1salsiccia, erbe aromatiche, sale, pepe e olio di oliva

Per accompagnare: peperoni verdi, rossi, gialli, sale, olio di oliva e aceto balsamico

Preparazione: mariniamo la braciola di maiale con pepe, sale, rosmarini, olio di oliva e vino bianco.

Mariniamo la braciola di coppa con pepe, sale, olio di oliva, bucce di limone e vino bianco.

Cospargiamo la costa di maiale con un composto di sale, pepe, paprika, zucchero integrale, curcuma, un po’ di coriandolo, finocchietto, peperoncino. Dobbiamo mettere tutto insieme e bagnare con un po’ di vino bianco.

Teniamo la carne a marinare per 30 minuti. Facciamo cuocere il tutto per 10 – 15 minuti e controlliamo sempre la temperatura al cuore della carne.

Per cuocere la salsiccia invece mettiamo degli stecchini in qyesto modo facciamo perdere un po’ del grasso di cottura; cuociamo per 20 – 25 minuti circa.

I peperoni li condiamo con sale, olio e aceto balsamico, disponiamo sulla griglia e quando sono bruniti sono pronti.