Gabriele Bonci con la ricetta del crostone con ragù alla genovese e provola

Che meraviglia la ricetta di Gabriele Bonci per La prova del cuoco di oggi, la ricetta del crostone di pane con provola e ragù alla bolognese. Bonci ovviamene ha prima preparato il suo pane e poi mostrato la ricetta del sugo alla genovese. Carne morbida che si sfilaccia, fette di provola affumicata e pane perfetto. Il tutto per un piatto che aggiungiamo alle nuove ricette La prova del cuoco, anzi le ultime ricette La prova del cuoco. Ecco come Bonci prepara il suo crostone con sugo alla genovese e provola affumicata. Non perdete le altre ricette in tv e le ultime puntate La prova del cuoco.

RICETTE BONCI – LA RICETTA DEL CROSTONE CON RAGU’ ALLA GENOVESE E PROVOLA

Ingredienti – Per il pane: 500 g di farina tipo 1, 300 g di farro, 200 g di farina di grano duro, 100 g di farina di segale, 200 g di lievito naturale (oppure 5 g di lievito secco), 100 g di semi misti e 25 g di sale

Per il ragù alla genovese: 300 g di polpa di vitello, 100 g di polpa di maiale, 300 g di cipolle, olio, sale e pepe – Inoltre erbe di campo e provola affumicata

Preparazione: impastiamo le farine con acqua, lievito, semi e alla fine il sale. Facciamo lievitare e mettiamo in forno il pane alla massima temperatura per poi abbassare a 180 gradi, per 1 ora di cottura in totale.

Nel tegame versiamo l’olio, il trito di sedano, cipolla e carota, facciamo soffriggere e poi uniamo la carne, facciamo rosolare.

Tritiamo fini le cipolle e aggiungiamo alla carne, cuociamo il tutto con il coperchio per 2 ore e mescoliamo ogni tanto, la carne deve risultare morbida, si deve sfilacciare.

Tagliamo il pane a fette e sopra disponiamo le fette di provola, mettiamo in forno e facciamo sciogliere il formaggio. Disponiamo il crostone nel piatto e completiamo con il sugo alla genovese e con le erbe di campo.