Lorena Bianchetti a La prova del cuoco prepara le polpette della mamma

Che dolce Lorena Bianchetti a La prova del cuoco mentre mostrava la ricetta delle polpette con carne e spinaci e raccontava della sua bambina che non manda all’asilo nido perché per fortuna l’aiuta la sua mamma. Le polpette di Lorena Bianchetti infatti le prepara sempre mamma Grazia, da oggi con le ricette La prova del cuoco possiamo farle anche noi. Sono ricette semplici da fare ma abbiamo con questa ricetta un piatto completo. Non solo carne ma anche spinaci, Lorena poi aggiunge dei pomodori conditi con olio, sale e basilico e il piatto è davvero pronto, fresco e goloso. Sarà la ricetta La prova del cuoco di questa estate, ma è anche una delle ultime ricette La prova del cuoco.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO – LA RICETTA DELLE POLPETTE DI LORENA BIANCHETTI

Ingredienti: 400 g di carne macinata, 250 g di spinaci lessati, 1 uovo, 1 cucchiaio di formaggio grattugiato, 1 cucchiaio di pane grattugiato, 1 cucchiaio di prezzemolo tritato, 1 spicchio di aglio, olio di oliva, sale, pepe e burro

Per accompagnare: 200 g di pomodorini ciliegino, sale, basilico e olio di oliva

Preparazione: in padella scaldiamo un po’ di olio e facciamo rosolare la carne in padella. Intanto, abbiamo già lessato gli spinaci e li abbiamo ben strizzati, li tritiamo e li versiamo in una ciotola. Nella ciotola aggiungiamo anche la carne rosolata, amalgamiamo bene, uniamo anche il formaggio grattugiato, l’uovo, l’aglio e il prezzemolo tritati, sale e pepe, amalgamiamo bene il tutto, se risulta troppo morbido aggiungiamo il pane grattugiato ma non esageriamo.

Possiamo adesso formare le polpette che facciamo riposare un pochino. In una padella antiaderente versiamo l’olio e facciamo scaldare bene, friggiamo le polpette che ogni tanto rigiriamo per una cottura uniforme. Serviamo le polpette con i pomodorini tagliati a pezzi e conditi con sale, olio e basilico fresco.