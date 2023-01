La ricetta del ritorno di Simone Buzzi, la ricetta della torta al broccolo

suo ritorno a E’ sempre mezzogiorno. Puntata del 24 gennaio 2023 per Simone Buzzi che ha proposto al pubblico di Rai 1 la torta salata con tre tipi di broccoli, pancetta, pomodorini e fior di latte. E’ una ricetta importante per Simone Buzzi e E’ sempre mezzogiorno, è la ricetta del ritorno dello chef romano dopo la malattia. Buzzi ha velocemente parlato della malattia, ha spiegato poco, l’importante è che adesso sia tutto passato che tutto è solo un brutto ricordo e che lui è tornato alla sua passione, la cucina, in tv da Antonella Clerici con le sue ricette.

Ricette Simone Buzzi E’ sempre mezzogiorno – torta salata con i broccoli

Ingredienti per la pasta brisée: 250 g di farina 00, 80 g di pecorino grattugiato, 1 tuorlo, 100 g di burro, sale e pepe

Per il ripieno: 1 kg di friarielli, 1 cespo di broccolo siciliano, 1 cespo di broccolo romano, 150 g di pancetta tesa, 150 g di fior di latte, 60 g di pomodorini rossi sott’olio, 3 spicchi d’aglio, 1 peperoncino fresco, 1 peperoncino secco, 10 ml di aceto di vino bianco, sale, olio evo

Per la fonduta: 100 ml di panna, 150 g di pecorino

Preparazione: per la pasta brisée nella ciotola mettiamo la farina, il formaggio grattugiato il burro a pezzetti, il tuorlo e lavoriamo, abbiamo il solito composto sabbioso a cui aggiungiamo se necessario un pochino di acqua fredda ma davvero pochissima. Impastiamo velocemente e abbiamo il panetto che avvolgiamo nella pellicola e mettiamo almeno 30 minuti in frigo.

Intanto, lessiamo i broccoli, friarielli, siciliano e romano, scoliamo e poi saltiamo in padella con un bel po’ di olio, aglio e peperoncino, sale, facciamo ben insaporire poi facciamo raffreddare.

Per la fonduta versiamo la panna nel pentolino, aggiungiamo il formaggio grattugiato, scaldiamo e mescoliamo con la frusta, non facciamo bollire, poi frulliamo con il mixer a immersione.

Stendiamo la pasta e foderiamo lo stampo per crostata, farciamo con i broccoli, aggiungiamo le fette di pancetta, i pomodori sott’olio. Ripieghiamo i bordi sul ripieno e mettiamo in forno 40 minuti a 180°. Aggiungiamo poi il fior di latte a fette e mettiamo di nuovo in forno massimo 10 minuti funzione grill. A tavola serviamo con la fonduta a parte.