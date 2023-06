Ricette Anna Moroni, i sorrisi da Fatto da mamma e papà

La prima ricetta di Anna Moroni e Flora Canto: i sorrisi da Fatto da mamma e papà

Anna Moroni è tornata in tv con le ricette fatto da mamma e papà, la sua è una ricetta Fatta da nonna ed è la ricetta dei sorrisi. Golosi come i sofficini ma ancora più buoni perché fatti in casa. Anna Moroni ci delizia con le ricette per i bambini perfette però per tutti. Farina, acqua, burro e sale e abbiamo già l’impasto della ricetta di Anna Moroni per i sorrisi.

Il ripieno è un semplice sugo o ragù con la mozzarella ma Annina suggerisce a Flora Canto di scegliere il ripieno che i suoi bambini preferiscono. Ben 8 puntate con Anna Moroni al mare con Flora Canto. Ed ecco la prima ricetta del 3 giugno 2023, la ricetta dei sorrisi.

Ingredienti sorrisi di Anna Moroni

Per l’impasto: 1 tazza di farina 00, 1 tazza di acqua, 1 noce di burro, sale

Per il ripieno: 150 g mozzarella, 250 g passata di pomodoro, 1 cipolla, sale e pepe, olio evo, 2 albumi, 100 g pangrattato, olio per friggere

Preparazione

Iniziamo dall’impasto e nella pentola versiamo l’acqua con una noce di burro e un po’ di sale. La dose è sempre la stessa quantità di acqua e la stessa quantità di farina. Quando l’acqua bolle, il burro è ovviamente sciolto, aggiungiamo la farina tutta in una volta e mescoliamo subito evitando i grumi.

Continuiamo a mescolare con la spatola e quando il composto si stacca dalla pentola ed è liscio possiamo togliere la pentola dal fuoco. Facciamo raffreddare.

Dall’impasto fatto raffreddare otteniamo palline da 30 massimo 40 grammi. Stendiamo ogni pallina con il mattarello, se necessario usiamo un pochino di farina. Otteniamo dei dischetti, li coppiamo.

Dobbiamo preparare il ripieno, tritiamo la cipolla o usiamo un pezzo intero di cipolla se poi vigliamo toglierla. Facciamo soffriggere in pentola la cipolla con un filo di olio di oliva. Aggiungiamo la passata di pomodoro, sale, pepe e facciamo cuocere, si deve asciugare, restringere. Facciamo raffreddare.

