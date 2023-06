Anna Moroni torna in tv con Flora Canto e cucina in spiaggia: addio Antonella Clerici

Anna Moroni in spiaggia con Flora Canto cucinerà con lei per Fatto da mamma e papà

Fatto da mamma e da papà torna con Flora Canto, terza edizione e prima puntata oggi 3 giugno 2023 e in cucina c’è anche Anna Moroni, diventa quindi Fatto da nonna. Il mare, la spiaggia, il sole, la cucina, arriva l’estate e Anna Moroni è felicissima, sembra una ragazzina, non è ospite di Flora Canto ma è parte del programma Rai.

Anna Moroni chiama tesoro Flora Canto, adesso è lei il tesoro suo e non Antonella Clerici e la moglie di Enrico Brignano chiama Annina la maestra in cucina. Dopo aver tradito Antonella Clerici cucinando a UnoMattina adesso c’è un nuovo inizio per la Moroni.

I consigli di Anna Moroni

I suoi consigli sono sempre preziosi, spiega che non si devono usare più i cucchiai di legni ma le spatole in silicone, anche perché quelle di legno non si devono mai mettere nella lavastoviglie. Spiega i metodi di cottura, per la prima puntata prepara i sorrisi. E’ la nonna in cucina e preparerà sempre piatti per i bambini, golosi però per tutti.

Dà consigli per i bimbi celiaci, per chi è intollerante all’uovo ma anche per le mamme e i papà che preferiscono non friggere ma usare la friggitrice ad aria.

Anna Moroni ha tanti nipoti

A La prova del cuoco ha sempre raccontato della sua famiglia, dei figli, dei nipoti. Anna ha anche un nipotino piccolo di 18 mesi, poco più piccolo di Niccolò, il secondo figlio di Flora Canto ed Enrico Brignano.

Si vede che tu cucini a casa me ne sono accorta. Tu a casa questi bei sorrisi li puoi riempire anche con quello che piace ai tuoi bambini

La collaborazione tra Anna Moroni e Flora Canto è perfetta, insieme sono deliziose. Arriva la frase che storica “Ti sei lavata le mani tesoro?”. Annina è tornata in Rai, non è andata benissimo con Ricette all’italiana su Rete 4 ma Fatto da mamma e papà e Fatto da nonna dalla spiaggia sembrano appuntamenti perfetti.

Otto puntate insieme e così Anna Moroni conferma la sua partecipazione per tutta la terza stagione a Fatto da mamma e papà.

Perché Anna Moroni non è tornata in cucina con Antonella Clerici

Anna Moroni e Antonella Clerici insieme a Milano

La Clerici l’avrebbe voluta anche tutti i giorni nella cucina di E’ sempre mezzogiorno ma Annina vive a Roma, lì c’è la sua famiglia, il suo Tonino. E’ sempre mezzogiorno va in onda da Milano, è lì lo studio che Antonella Clerici raggiunge ogni giorno. Chissà, magari a settembre avremo qualche sorpresa ma la Moroni ripete che non è più giovanissima per viaggiare.