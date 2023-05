Anna Moroni “tradisce” Antonella Clerici e torna a cucinare su Rai 1 ma prima del mezzogiorno

A UnoMattina ritroviamo Anna Moroni che questa volta tradisce Antonella Clerici e sceglie Massimiliano Ossini

Avevate sentito la mancanza di Anna Moroni e della sua voce? La maestra di cucina ha deciso di tornare per un giorno in tv su Rai 1 ma non lo ha fatto nella cucina di Antonella Clerici. Un vero e proprio “tradimento” quello della cuoca che per anni è stata assoluta protagonista dello storico La prova del cuoco, uno dei programmi di cucina più visti in tv.

Non sarà certo una partecipazione televisiva a rovinare un rapporto che dura da decenni, una amicizia speciale tra Antonella Clerici e Anna Moroni, amiche vere anche nella vita fuori dalla tv. Oggi però la Moroni è tornata in qualche modo a casa, in Rai, ma lo ha fatto partecipando a UnoMattina, al fianco di Massimiliano Ossini, nella puntata del 24 maggio 2023.

Una puntata quella di oggi di UnoMattina che si è aperta all’insegna della cronaca e dell’attualità, con le immagini dall’Emilia Romagna, le immagini di chi tra il fango, cerca di rinascere. Poi però spazio anche ad altri temi e ci si sposta in cucina, con l’allegria e il sorriso di Anna Moroni.

Massimiliano Ossini prepara con Anna Moroni una frittata

Anna Moroni torna in tv a UnoMattina-UltimeNotizieflash

Anna Moroni quindi nello studio di Rai 1, è tornata a parlare di segreti di cucina e lo ha fatto anche ricordando Beppe Bigazzi. Proprio oggi infatti la maestra di cucina ha spiegato che per una frittata perfetta ci sono diversi segreti e uno dei trucchi da usare è quelli di sbattere le uova con due forchette, anche per questo ha deciso di mettere alla prova Massimiliano Ossini, per capire se il giovane conduttore se la cava con gli attrezzi del mestiere.

La Moroni quindi ha rivelato quello che è il primo trucco per cucinare una frittata perfetta al pubblico di Rai 1:

Le uova per la frittata devono essere sbattute con due forchette e non con la frusta, se usassimo la frusta per farlo otterremmo una consistenza troppo schiumosa e questo significa che stiamo cucinando una omelette non una frittata.

Pochi mesi fa i saluti di Antonella Clerici ad Anna Moroni

Siamo felici quindi di aver visto Anna Moroni di nuovo in tv con Massimiliano Ossini perchè questo significa che sta meglio. Pochi mesi fa Antonella Clerici l’aveva salutata in diretta, facendo capire che per la Moroni, l’ultimo anno non era stato semplice.

E infatti questa è stata la prima stagione in cui dopo due anni di successi, Anna Moroni non ha avuto il suo programma su Rete 4, Ricette all’Italiana. Non ha voluto parlare di quello che le è successo ma il fatto che sia di nuovo in tv con il sorriso e con i suoi consigli di cucina ci fa ben sperare!