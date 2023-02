E’ il compleanno di Anna Moroni, gli auguri di Antonella Clerici: “Ha avuto un anno complicato”

Antonella Clerici fa gli auguri di compleanno ad Anna Moroni e spiega perché non si sono più riviste

Oggi è il compleanno di Anna Moroni e dallo studio di E’ sempre mezzogiorno non possono mancare gli auguri di Antonella Clerici e di chi ha lavorato tante volte con lei nella cucina di Rai 1. E’ passato un po’ di tempo dalle ultime puntate de La prova del cuoco e Anna Moroni è tornata accanto ad Antonella Clerici solo una volta, per un’intera settima ospite speciale di E’ sempre mezzogiorno. La maestra in cucina ha più volte promesso alla conduttrice che sarebbe tornata presto, che sarebbe andata a Milano negli studi Rai e ovviamente a casa sua ad Arquata Scrivia ma non si sono più riviste. Antonella Clerici la giustifica, sa che Anna Moroni ha avuto un anno complicato.

Quanti anni compie oggi Anna Moroni?

L’età di una signora non si dovrebbe dire ma Anna Moroni l’ha sempre detta, soprattutto qualche anno fa quando ha festeggiato gli 80 anni, ma più volte in tv ha risposto orgogliosa alla domanda. Anna Moroni compie oggi 84 anni, ha 84 anni e li porta benissimo.

La Clerici le dedica con Fulvio Marino la ricetta dei panini di oggi, certi che a lei farà piacere. “A chi vogliamo dedicare questo pane? Oggi è il compleanno di una nostra amica adorata che è sempre nei nostri cuori e ancora nel cuore di chiunque. Anna Moroni mi dice sempre ‘ti vengo a trovare’ “ e invece è da tempo che non si vedono.

“Devo dire che ha avuto un anno un po’ complicato anche lei“ Antonella Clerici spiega che ci sono stati dei problemi in famiglia, forse dei problemi di salute ma non dice altro. Lascia solo intendere che il desiderio di entrambe di riabbracciarsi c’è sempre. La conduttrice sa bene che anche il suo staff e il pubblico vorrebbero vedere Anna Moroni in tv con lei. “Però noi ti aspettiamo sempre Annina quando vuoi puoi venire qua anche solo a trovarci. Noi ti aspettiamo e intanto ti dedichiamo questo pane”.

Anche sui social questa mattina Antonella Clerici aveva già fatto gli auguri alla sua Annina pubblicando proprio una foto scattata nel camerino di E’ sempre mezzogiorno. Auguri Annina!