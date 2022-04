Anna Moroni si commuove rivedendo Antonella Clerici e i cuochi: “Non potevo lasciare Tonino”

In collegamento da casa con Detto Fatto Anna Moroni si commuove così tanto rivedendo le immagini di Antonella Clerici e degli chef de La prova del cuoco che pensa che forse non è stata una buona idea accettare l’invito. Le mancano quei momenti: “La prova del cuoco è stato il periodo più bello e spensierato della mia vita” ma quando la Clerici è tornata su Rai 1 con E’ sempre mezzogiorno la maestra in cucina non poteva andare a Milano. “Io ho 83 anni, non potevo lasciare il mio Tonino a casa da solo, quando si va avanti con l’età ci si unisce ancora di più”. Il legame con la conduttrice continua ad essere forte, Anna Moroni non ha dimenticato nulla di tutti gli anni insieme, quasi 20 anni. Guarda le vecchie di immagini del programma che le ha dato il successo, asciuga gli occhi, c’è Beppe Bigazzi in quel video: “La prova del cuoco è stata la più fantastica avventura della mia vita. Ho conosciuto il mio Beppe Bigazzi, un uomo di cultura che mi faceva anche piangere qualche volta ma era meraviglioso. Ho rivisto i miei cuochi, forse non dovevo collegarmi con voi oggi”. Sono ricordi meravigliosi per Anna Moroni ma le fanno anche male perché è un tempo che non torna più.

Anna Moroni: “Antonella Clerici è come la vedete”

“Se c’è una persona che è come la vedete è Antonella Clerici. Lei non nasconde nulla, dal suo viso, come me, si vede tutto”. E’ stata più volte a casa della conduttrice: “Antonella è brava a fare il risotto alla milanese; io non lo so fare così”. Ha una grande ammirazione per lei, per tutto il percorso fatto in tv.

Le immagini di una vecchia Domenica In mostrano Antonella Clerici con Fabrizio Frizzi; Anna si commuove di nuovo, non riesce a pensare che non c’è più. Per la piccola Stella preparava spesso un ciambellone all’acqua, al mattino bussava al camerino di Frizzi e glielo lasciava lì, come ha fatto tanto per volte per Maelle. La prova del cuoco, la Rai, per Anna Moroni non era solo un lavoro.