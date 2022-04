Anna Moroni torna in tv con Lidia Bastianich: la prima puntata di Senti che fame! Nonna pensaci tu

Gran sorpresa per tutte le ammiratrici di Anna Moroni: sta per tornare in cucina, in tv. Ricette gustose e sorprendenti, prodotti giusti per cucinare bene e un’amicizia che va oltre la passione per la cucina: Anna Moroni e Lidia Bastianich danno appuntamento al loro nuovo programma, saranno insieme da domenica 10 aprile alle 15 su Food Network con “Senti che fame! Nonna pensaci tu”. Una coppia incredibile per un nuovo format, un programma che potremo seguire su canale 33. Un debutto che immaginiamo sarà un gran successo. Dopo La prova del cuoco per Anna Moroni erano arrivate le Ricette all’italiana con Davide Mengacci su Rete 4 ma questa nuova idea è davvero da non perdere.

Anna Moroni su canale 33 con le nuove ricette

Anna Moroni annuncia la prima puntata di Senti che fame! Nonna pensaci tu: “Tesori vi aspetto da domenica 10 aprile alle 15 su Food Network assieme alla mia amica Lidia Bastianich. Cucineremo e ci divertiremo in Senti che fame! Nonna pensaci tu. Un nuovo e imperdibile format di cucina. Non mancherete, vero tesori?”.

Siamo certi che non mancheranno le telespettatrici che per tanti anni hanno seguito la Moroni accanto ad Antonella Clerici nella Prova del cuoco e sperato che potesse tornare nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Troppo complicato viaggiare verso Milano, mentre il nuovo programma con la Bastianich si registra a Roma.

Anna Moroni è stata davvero bravissima a mantenere il segreto, anche se le sue ricette sui social ogni giorno diventavano più numerose e curate. Cuoca, casalinga, cuciniera, così si definisce da sempre e così la vedremo nel format firmato da Elio Bonsignore, prodotto da Me Production in esclusiva per Discovery Italia.

Lidia e Anna, la mamma di Joe Basianich e la seconda mamma di Antonella Clerici. La prima è una imprenditrice di successo, Annina è di certo la cuciniera più famosa. Due nonne che arricchiranno con ricette, simpatia ed esperienze ben più che un pranzo.