La felicità di Anna Moroni: ha festeggiato il compleanno con tutta la famiglia

Ieri 27 febbraio Anna Moroni ha festeggiato il suo compleanno. Un’età che non dimostra soprattutto per l’energia che continua a mettere in tutto ciò che fa, nella sua cucina, nelle sue ricette. 83 anni è l’età di Anna Moroni ma lei resterà altri 100 anni con il suo pubblico, i suoi tesori, pronta a ricordare che bisogna lavarsi sempre le mani. Ieri ha festeggiato il compleanno con tutta la famiglia, con i figli, i nipoti, dal più piccolo al più grande, solo un assente ma anche lui ha seguito tutto con una videochiamata. Per Anna Urbani gli auguri di tutti, ovviamente anche di Antonella Clerici e dei tanti amici cuochi che ha incontrato in tanti anni di lavoro e tv. Sul suo profilo social la Moroni ha pubblicato un po’ di foto; è il suo modo per rendere partecipi i follower della sua gioia. Dopo due anni di pandemia con cautela torna a festeggiare un bellissimo compleanno in famiglia.

Anna Moroni: “Torno a casa felice, serena, perché è stato un compleanno memorabile”

“Torno a casa felice, serena. E’ stato un compleanno memorabile. A domani con una nuova ricetta di Carnevale. Perché ogni giorno Annina vostra vi farà lavare le mani e cucineremo assieme per altri 100 anni, avete capito tesori?” e Antonella Clerici risponde che non ha dubbi, sarà così per sempre. Le foto con i figli, con Tonino, con i nipoti, con il piccolo della famiglia, il nipotino che ha solo pochi mesi: “Tesori qui sono con il vero festeggiato di casa Moroni: il piccolo Vlad Antonio è gioia allo stato puro ed ha animato l’ intera giornata di compleanno di nonna Anna”.

Poi altre foto della splendida giornata e Anna Moroni confessa: “La famiglia e la cucina sono da sempre i pilastri della mia vita. Lo sapete: non sono una cuoca ma una “casalinga cuciniera” e finché il Signore vorrà continuerò a cucinare per i miei affetti e per il mio pubblico, per voi, miei tesori di Instagram”.

Poi il grazie a Dio, il grazie a tutti. Ringrazia perché la sua famiglia è in salute, perché ha festeggiato nel suo ristorante preferito. Ringrazia per gli auguri che ha ricevuto, tantissimi: “Vi voglio sempre bene”