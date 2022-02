Il doloroso addio di Anna Moroni e Antonella Clerici allo chef Fabio Picchi

Fabio Picchi è morto ieri venerdì a 68 anni e l’addio di Anna Moroni e Antonella Clerici è pieno di dolore. Era il proprietario del ristorante Cibrèo a Firenze, in tv l’abbiamo visto tante volte, proprio accanto ad Antonella Clerici e Anna Moroni. In tanti hanno reso omaggio allo chef con un ultimo saluto e Annina ha scelto una foto tra tante, un bellissimo primo pianto e il commento: “Ciao Fabio! Ho bellissimi ricordi di te a ” La prova del cuoco”, eri sempre così solare e sono stata da te tante volte. Ora sei vicino a Beppe Bigazzi, quasi un fratello per te. Riposa in pace amico mio”. E la mente e i ricordi vanno subito a chi non c’è più, a chi prima di Picchi è volato via. Antonella Clerici ha trovato un’immagine dei tempi de La prova del cuoco, un abbraccio, i loro sorrisi. “Ciao Fabio Picchi… Rip” e l’espressione triste aggiunta dalla conduttrice non ha bisogno di altre parole.

Fabio Picchi era malato da tempo, la sua morte addolora tutti

“Fabio Picchi ci ha lasciati. Se ne è andato in punta di piedi. Ma noi non lo dimenticheremo mai. Hai dato tanto a Firenze e noi dobbiamo tanto a te. Voglio ricordarti così, sorridente e pieno di energia” ha scritto Dario Nardella su Twitter.

Anche Matteo Renzi ha scelto la foto con il suo sorriso per dire: “Ci mancherai tanto, Fabio. Ma porteremo con noi la tua incontenibile fame di vita. Piango e abbraccio la Maria e i tuoi ragazzi. Ciao, colonna di Sant’Ambrogio, vecchio cuore di Firenze”.

Era la grande anima della cucina fiorentina, il suo è uno dei più importanti ristoranti italiani, aperto nel 1979. Fabio Picchi non era solo un cuoco ma anche uno scrittore, un personaggio televisivo, un appassionato di politica. Addio Fabio.