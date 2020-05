La ricetta del pollo con peperoni di Marco Bottega per La prova del cuoco

Aggiungiamo nuove ricette La prova del cuoco oggi 27 maggio 2020 ed è Marco bottega a suggerire la ricetta del pollo con i peperoni. Per ottenere un secondo piatto perfetto usiamo tutti i colori dei peperoni, gialli, verdi e rossi ma cuociamo pollo e peperoni separati, solo dopo li uniamo nella stessa casseruola. In studio lo chef ha un nuovo look e lo sottolinea, più innamorati che mai inizia la preparazione del suo pollo con i peperoni. Una ricetta La prova del cuoco semplice ma se fatta con gli ingredienti giusti, per esempio un ottimo pollo ruspante, sarà una cena gustosa per tutta la famiglia. Non perdete questa e le altre ricette La prova del cuoco, come la ricetta delle zucchine ripiene di ricotta di Angelica Sepe e i tortelli alle erbette di Alessandra Spisni. Appuntamento a domani con altre idee da portare in tavola.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO – IL POLLO AI PEPERONI DI MARCO BOTTEGA

Ingredienti: 1 pollo ruspante a pezzi, 4 peperoni rossi, 4 peperoni verdi, 4 peperoni gialli, 2 o 3 spicchi di aglio, 1 bicchiere di vino bianco, 3 filetti di pomodori pelati, 1 mazzo di basilico, 1 mazzo di prezzemolo, peperoncino fresco, olio evo e sale

Preparazione: in una casseruola facciamo rosolare il pollo a pezzi con un po’ di olio, saliamo e pepiamo, sfumiamo con un bicchiere di vino bianco. Facciamo dorare il pollo e aggiungiamo i filetti di pomodoro pelato, fiamma bassa e portiamo a cottura la carne.

Intanto, puliamo i peperoni, togliamo i semi e li tagliamo a pezzi. In un’altra padella cuociamo i peperoni con olio, aglio, peperoncino, basilico, prezzemolo, pepe e sale.

Quando il pollo risulta ben cotto possiamo aggiungere i peperoni, anche questi ben cotti, facciamo insaporire il tutto. Togliamo dal fuoco e facciamo riposare 5 minuti prima di gustare il pollo con i peperoni.