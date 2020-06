Pollo in crosta di pane, la ricetta di Bonci da non perdere

Un’altra ricetta di Gabriele Bonci oggi 10 giugno 2020 per le nuove ricette La prova del cuoco ed è la ricetta del pollo in crosta di pane, un secondo piatto goloso ma anche nello da vedere. E’ raro che Bonci proponga delle ricette diverse da pane, pizza e focaccia ma non a caso il pollo è in crosta di pane. Non è difficile ottenere un ottimo risultato seguendo i consigli di Gabriele Bonci di oggi a La prova del cuoco. Non perdete questa e le altre ricette La prova del cuoco, dai secondi piatti come questo ai dolci e tutte le altre ricette in tv che trovate su UNF.

RICETTE LA PROVA DEL CUOCO 10 GIUGNO 2020 – LA RICETTA DI BONCI DEL POLLO IN CROSTA DI PANE

Ingredienti: 800 g di farina bianca, 200 g di farina di grano duro, 7 g di lievito, 700 g di acqua, 20 g di sale, rosmarino, olio di oliva, 1 pollo ruspante, 2 spicchi di aglio e 2 o 3 limoni (facoltativo)

Preparazione: misceliamo le farine con il lievito, tutto in una ciotola dove uniamo adesso l’acqua, impastiamo e aggiungiamo alla fine il sale e un cucchiaio di olio. Facciamo lievitare il panetto per 24 ore in frigo e poi dividiamo in due parti. Un panetto lo stendiamo nella teglia della pizza foderata con la carta forno.

Laviamo il pollo con acqua e limone e all’interno condiamo con sale, aglio, rosmarino e copriamo con un filo di olio. Disponiamo il pollo nella teglia, sulla pasta e copriamo con l’altra metà della pasta, schiacciamo bene lungo i bordi per sigillare. Spennelliamo la superficie con un po’ di olio. Mettiamo il pollo in forno e facciamo cuocere per circa 2 ore a 160 gradi.

Togliamo dal forno e tagliamo la parte superiore del pane, lasciamo il pollo nel pane e tagliamo a pezzi, serviamo così.