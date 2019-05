Firenze Rocks 2019: date, orari e biglietti. Come arrivare al festival

Firenze Rocks, ecco quali sono le date, gli orari e come acquistare i biglietti. Come funziona questo festival? E’ stato confermato anche per il 2019 alla Visarno Arena. E’ il terzo anno consecutivo che si tiene il Firenze Rocks, e anche quest’anno promette uno spettacolo da urlo con diverse sorprese per chi deciderà di prendervi parte. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questo festival.

FIRENZE ROCKS, DOVE E QUANDO CI SARA’ IL FESTIVAL: TUTTE LE NEWS PER IL 2019

Il Firenze Rocks, come vi abbiamo anticipato, si terrà all’ippodromo di Visarno, proprio come lo scorso anno. Avrà luogo da giovedì 13 giugno a domenica 16 giugno 2019. C’è dunque grande attesa per questo festival, che negli anni passati ha ospitato personaggi di risonanza internazionale, come i Foo Fighters, Iron Maiden, Aerosmith e molti altri. Chi ci sarà quest’anno?

FIRENZE ROCKS, ECCO GLI OSPITI DEL 2019

Il 13 giugno 2019, data inaugurale del festival, ci saranno i Tool e gli Smashing Pumpkins, e in apertura si esibiranno i Dream Theater, i Badflower e i Skindred. Chi altro ci sarà? Per la giornata del 14 giugno è prevista la presenza di Ed Sheeran. In apertura alla sua esibizione troviamo Zara Larsson, Snow Patrol e Matt Simons. L’ultima giornata, il 16 giugno, invece vedrà la presenza dei Cure. Sul palco ci saranno anche i Sum 41 e gli Editors. Insomma, questo festival promette uno spettacolo di alto livello, e per gli amanti della musica è sicuramente qualcosa da non perdere. Vediamo come acquistare i biglietti e come arrivare.

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI DEL FESTIVAL

Per acquistare i biglietti per il Firenze Rocks, si può scaricare l’app ufficiale della manifestazione. In questo modo ci si potrà assicurare di averli prima dell’arrivo al festival. Inoltre si possono trovare i biglietti anche su Ticketone e presso i rivenditori autorizzati.

COME ARRIVARE AL FIRENZE ROCKS E DOVE PARCHEGGIARE

Considerando la portata dell’evento, da cui arrivano anche persone dall’estero per assistere allo spettacolo, è meglio scegliere di spostarsi con i mezzi pubblici e a piedi. In auto è infatti molto più complicato. Si può usufruire della Linea 1 Tramvia, che porta al comune di Scandicci. Si può scendere alle fermate Palo Uccello e Cascine. Il servizio è disponibile fino alle ore notturne. Una volta arrivati, in pochi minuti a piedi si raggiunge il festival. Chi invece preferisce spostarsi in auto, può comunque trovare parcheggio. Si può lasciare l’auto presso il parcheggio di Villa Costanza, raggiungere a piedi la Tramvia, e arrivare al Firenze Rocks.