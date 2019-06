Tiziano Ferro, il nuovo Tour TZN 2020: date e informazioni

Dodici sono in tutto le tappe del nuovo Tour di Tiziano Ferro TZN 2020. Il cantante ha annunciato lui stesso la partenza sul suo profilo Instagram. Dal 30 maggio è in giro per diverse città italiane, la prima tra tutte Lignano. A seguire, il 5 giugno si è esibito a Milano nello Stadio San Siro. La notizia ufficiale è arrivata tre giorno dopo l’uscita del brano Buona (Cattiva) Sorte. Si tratta di un brano estratto dal nuovo album Accetto Miracoli, disponibile dal 22 novembre per Virgin Records. Vediamo ora quali sono le date di TZN 2020, il nuovo Tour di Tiziano Ferro.

TIZIANO FERRO NUOVO TOUR 2019: LE DATE E I BIGLIETTI DI TZN 2020

Tanta attesa per il nuovo Tour di Tiziano Ferro TZN 2020, iniziato lo scorso 30 maggio a Lignano, allo Stadio Teghil. Milano ha pure già accolto il noto cantante di Latina e ora sono in tutto dieci le tappe restanti. Ancora tante le città che potranno godere del concerto di Tiziano, pronto a far ballare e a emozionare il suo grande pubblico. Fatta eccezione per quelli della data di Bari, prevista il 3 luglio, i biglietti sono disponibili in anteprima esclusiva per i titolari di carta Intesa Sanpaolo dalle ore 10 di venerdì 14 giugno 2019, per 72 ore. Invece, sappiamo che la messa vendita generale partirà dalle ore 11 di lunedì 17 giugno sui portali Live Nation, Ticketone e Ticketmaster e negli altri punti vendita autorizzati. “È tempo di tour”, così Tiziano Ferro annunciava questo nuovo Tour sul suo profilo ufficiale di Instagram, contento di girare nuovamente l’Italia con la sua musica.

DATE DEL TZN 2020:

30 maggio 2020: Lignano, Stadio Teghil

5 giugno 2020: Milano, Stadio San Siro

17 giugno 2020: Firenze, Stadio Artemio Franchi

20 giugno 2020: Ancora, Stadio Del Conero

24 giugno 2020: Napoli, Stadio San Paolo

27 giugno 2020: Messina, Stadio San Filippo

3 luglio 2020: Bari, (location da destinarsi)

7 luglio 2020: Modena, Stadio Braglia

11 luglio 2020: Cagliari, Fiera

15 luglio 2020: Roma, Stadio Olimpico

Ricordiamo, che le prime due tappe del nuovo Tour di Tiziano Ferro sono già state effettuate.

